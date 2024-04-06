Από το 2022 έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του προγράμματος “Co-Lab Rhodos”. Στα πλαίσια αυτού η τουριστική εταιρεία Tui σχεδιάζει στη Ρόδο, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μία στροφή προς τη βιωσιμότητα.

Στόχος είναι αρχικά «η μείωση των εκπομπών αερίων και της κατανάλωσης νερού όμως το πρόγραμμα ασχολείται και με κοινωνικά ζητήματ, όπως την εργασιακή απασχόληση εκτός της τουριστικής σεζόν και την οικονομικά προσιτή στέγαση», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt.

«Οι στόχοι που τίθενται είναι φιλόδοξοι. Ήδη από το επόμενο έτος τα ξενοδοχεία, τα αξιοθέατα και οι παραλίες του νησιού θα πρέπει να είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Από το 2027 δεν θα πρέπει να υπάρχουν σχεδόν καθόλου πλαστικά στο νησί. Η τοπική αγροτική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 50% και θα γίνει πιο βιώσιμη ώστε να μπορούν να μειωθούν οι προμήθειες φρούτων και λαχανικών από άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων και θα δημιουργηθούν πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης στο νησί. Η υπόσχεση είναι επιπλέον πως μέχρι το 2030 η Ρόδος θα έχει γίνει κλιματικά ουδέτερη».

Πέρυσι η Ρόδος είχε πληγεί σοβαρά και από τις δασικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν 17.000 εκτάρια δασικών και θαμνωδών εκτάσεων – δηλαδή περισσότερο από το 12% της συνολικής έκτασης του νησιού. Αυτός είναι και ο λόγος που «ένα σημαντικό μέρος του “Co-Lab Rhodos” αφορά ένα έργο αναδάσωσης με δέντρα που είναι ανθεκτικά στις φωτιές».

«Το πρόγραμμα απολαμβάνει τη στήριξη τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου», συνεχίζει η Handelsblatt. Συνολικά, «το πρόγραμμα επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας ταυτοχρόνως τον θετικό αντίκτυπο για τους ντόπιους και την τοπική οικονομία».

Έρχεται το "Rhodos Week”

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Merkur.de ασχολείται επίσης με τη Ρόδο, και συγκεκριμένα με την αποζημίωση των επισκεπτών που βρίσκονταν στο νησί όταν ξέσπασαν οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

«Το σχέδιο προβλέπει πως όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές θα έχουν μέσα στο 2024 τη δυνατότητα να κάνουν μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο. Εν τω μεταξύ υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι.

[…] Στο πρόγραμμα “Rhodos Week” μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι επισκέπτες που διανυκτέρευαν σε ξενοδοχείο που χρειάστηκε να εκκενωθεί, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Αυτοί θα λάβουν ένα ταξιδιωτικό κουπόνι που θα μπορεί να εξαργυρωθεί για τη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο και δωμάτιο αντίστοιχης κατηγορίας με αυτό στο οποίο διέμεναν κατά τις πυρκαγιές».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.