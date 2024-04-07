Σπάνιες φωτογραφίες ενός μικρού θηλαστικού (Marsupial mole) που ζει στις αχανείς ερήμους της Αυστραλίας, είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον εντοπισμό του από ντόπιους Αβορίγινες φύλακες σε Εθνικό Πάρκο στη βορειοδυτική Αυστραλία.

Γνωστό με το όνομα κακαρατούλ στη γλώσσα των Αβορίγινων της περιοχής, έχει εντοπιστεί από ανθρώπους ελάχιστες φορές την τελευταία δεκαετία και ακόμη λιγότερες…φωτογραφηθεί.

«Οι πρώτες σκέψεις κάποιων ανθρώπων που είδαν τις φωτογραφίες ήταν πως επρόκειτο για πρωταπριλιάτικο αστείο. Είναι όμως αληθινό», δήλωσε στο ABC ο ειδικός στην άγρια ζωή της ερήμου Γκάρετ Κάτ.

Με ύψος μόλις μερικών εκατοστών το Κακαρατούλ είναι καλυμμένο από κοκκινωπό μεταξωτό τρίχωμα και είναι τυφλό καθώς ζει κάτω από την επιφάνεια του εδάφους όπου σκάβει ταχύτατα με τα μπροστινά του πόδια στην άμμο και εξαφανίζεται εν ριπή οφθαλμού!

Εκτιμάται πως στην Αυστραλιανή έρημο υπάρχουν ακόμη πολλά είδη ζώων που δεν έχουν καταγραφεί και αναγνωριστεί σε επίσημους καταλόγους καθώς όπως εξηγεί ο κ. Κάτ που είναι στέλεχος της οργάνωσης «Συμμαχία των Αβορίγινων της Ερήμου», παρόλο που η Αυστραλία καλύπτεται κατά το 1/3 από ερήμους, η ανθρώπινη παρουσία, με εξαίρεση τις φυλές των Αβορίγινων, είναι ελάχιστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.