Έχουν χαρακτηρίσει το Θαλάσσιο ιγκουάνα (𝘈𝘮𝘣𝘭𝘺𝘳𝘩𝘺𝘯𝘤𝘩𝘶𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘴) ως τον κοντινότερο «συγγενή» του… Godzilla στη Φύση, και πραγματικά φυσιογνωμικά, οι δημιουργοί πρέπει να εμπνεύστηκαν από το συμπαθές ερπετό, παρότι ούτε συγκρίνεται σε αγριότητα και μέγεθος με το εμβληματικό τέρας του κινηματογράφου.

The marine iguana of the Galápagos Islands can stay underwater for up to 30 minutes while feeding on algae.



📽: Paul Nicklenpic.twitter.com/zvJN66hBUs April 6, 2024

Το Θαλάσσιο ιγκουάνα, ιθαγενές στα νησιά Γκαλαπάγκος, είναι και δεινός κολυμβητής: ένα μοναδικό ερπετό γνωστό για την αξιοσημείωτη προσαρμογή του στη θαλάσσια ζωή. Σε αντίθεση με άλλα ιγκουάνα, έχει εξειδικευμένους αδένες που του επιτρέπουν να διώχνει το υπερβολικό αλάτι που καταπίνεται ενώ τρέφεται με φύκια, επιτρέποντάς του να ευδοκιμήσει στον ωκεάνιο βιότοπό του. Παρά το γεγονός ότι είναι κυρίως φυτοφάγα, αυτά τα ιγκουάνα είναι εξαιρετικοί κολυμβητές και μπορούν να βουτήξουν σε εντυπωσιακά βάθη για να αναζητήσουν τροφή.



Ένα συναρπαστικό γεγονός για τα θαλάσσια ιγκουάνα είναι ότι είναι το μόνο είδος ιγκουάνα στον κόσμο που μπορεί να κολυμπήσει και να τραφεί στον ωκεανό, καθιστώντας τα μια αληθινή απόδειξη για τα θαύματα της εξέλιξης στο οικοσύστημα των Γκαλαπάγκος. Το θαλάσσιο ιγκουάνα των νησιών Γκαλαπάγκος μπορεί να μείνει κάτω από το νερό για έως και 30 λεπτά ενώ τρέφεται με φύκια.

Not sure if it's a Galápagos marine iguana (𝘈𝘮𝘣𝘭𝘺𝘳𝘩𝘺𝘯𝘤𝘩𝘶𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘴) or young Godzilla. 🦖 pic.twitter.com/Lfz3NXslkv — Steph Kent (@covertress) April 3, 2024

Πηγή: skai.gr

