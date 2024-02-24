Η Οικιακή Συλλογή Βιοαποβλήτων μπαίνει σιγά-σιγά στη ζωή των Αθηναίων, με στόχο την επίτευξη της δημιουργίας μιας «πράσινης πόλης». Σήμερα η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του δήμου πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην πλατεία Λαμπρινής στα Πατήσια, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 600 κάτοικοι παρέλαβαν του μικρούς οικιακούς καφέ κάδους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την Οικιακή Συλλογή Βιοαποβλήτων. Ήδη έχουν ενημερωθεί για το νέο πρόγραμμα 220 πολυκατοικίες και 1.600 διαμερίσματα, ενώ στη σημερινή δράση μοιράστηκαν 1.100 οικιακοί μικροί καφέ κάδοι 10lt και 4.000 βιοαποδομήσιμες σακούλες. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους, ώστε σύντομα ο δήμος να πραγματοποιήσει ενημερωτική επίσκεψη στα σπίτια τους.

Το δίκτυο των καφέ κάδων διευρύνεται συνεχώς στην Αθήνα. Περίπου 700 καφέ κάδοι εξυπηρετούν καθημερινά 108 σούπερ μάρκετ, 55 ξενοδοχεία, 411 καταστήματα ΚΥΕ, 19 νοσοκομεία, 13 λαϊκές αγορές, 6 στρατόπεδα κ.α. Ο στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η επέκταση του δικτύου των καφέ κάδων στις κατοικίες, ώστε να δημιουργηθούν πράσινες γειτονιές σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

«Περισσότερα από 1.600 νοικοκυριά έχουν ενημερωθεί ήδη για τη δράση μας. Παρέχουμε στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς ανακυκλώνουμε τα οργανικά απόβλητα», δήλωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Εάν μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά την ανακύκλωση στα οργανικά απόβλητα και να φτάσουμε στο 50%, τότε θα εξοικονομήσουμε πάνω 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν έρθει εδώ από το πρωί. Έχουν πάρει τους μικρούς καφέ κάδους και τις βιοδιασπώμενες σακούλες. Ξεκινάμε δυναμικά την προσπάθεια για ανακύκλωση. Η πράσινη Αθήνα αρχίζει τώρα».

Από τη δική της πλευρά η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ρωξάνη Μπέη τόνισε: «Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προχωρά σε συνεργασία με τους διαχειριστές των πολυκατοικιών της περιοχής. Εγώ και ο δήμαρχος τους ευχαριστούμε. Πιστεύουμε πως από τη στιγμή που αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα είχε επιτυχία στο πέμπτο διαμέρισμα, μπορεί να λειτουργήσει και στις υπόλοιπες γειτονιές. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα σήμερα».

