 Η Uber ενισχύει με 5 εκατ. ευρώ οδηγούς που χάνουν το οικολογικό μπόνους 

Μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να σταματήσει το οικολογικό μπόνους στα εκμισθωμένα επιβατηγά (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό, η Uber ανακοίνωσε έκτακτη ενίσχυση 5 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στους οδηγούς της.

Αυτή η ενίσχυση στοχεύει στην αντιστάθμιση της απώλειας του μπόνους των 3.000 ευρώ που δικαιούνταν οι οδηγοί ΕΙΧ.

Καθώς οι δημόσιες αρχές και διάφορες βιομηχανίες επιβραδύνουν τις προσπάθειές τους σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, η Uber συνεχίζει να υποστηρίζει τους οδηγούς και τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, τόσο στη Γαλλία όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιείται.

Η Uber λαμβάνει άμεσα μέτρα για τη διατήρηση και την επιτάχυνση του ρυθμού μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση προσφέροντας κίνητρα στους οδηγούς. Με αφορμή τη διακοπή του οικολογικού μπόνους στη Γαλλία, κάτι που ενδέχεται να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα για νομικά πρόσωπα και να αποθαρρύνει τους οδηγούς, η εταιρεία θα προσφέρει οικονομική βοήθεια στους οδηγούς ΕΙΧ.

Σημειώνεται πως η Uber ήδη δίνει περί τα 4.500 ευρώ στους οδηγούς για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος στο πλαίσιο του Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση.

Η Laureline Serieys, Γενική Διευθύντρια της Uber στη Γαλλία, εξηγεί: «Η διακοπή του οικολογικού μπόνους για νομικά πρόσωπα στερεί από τους μισούς οδηγούς ΕΙΧ αυτή τη βοήθεια. Ωστόσο, οι οδηγοί, διανύοντας κατά μέσο όρο 250 χλμ. την ημέρα, συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε μια πιο ηθική μετάβαση. Όσο οι δημόσιες αρχές επιβραδύνουν τις προσπάθειές τους, εμείς επιβεβαιώνουμε τον ηγετικό μας ρόλο στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα. Καλούμε όλους να κινητοποιηθούν για να μην αφήσουν τους οδηγούς ΕΙΧ στο περιθώριο.»

Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων απαιτεί την κινητοποίηση όχι μόνο ιδιωτικών φορέων αλλά και δημόσιων αρχών. Είναι σαφές ότι τα πλάνα κρατικών ενισχύσεων για τους οδηγούς VTC, ένα επάγγελμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ηλεκτρικής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών, μειώνονται. Ωστόσο, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε ποσοστό 100% έως το 2030 στην Ευρώπη και σε ποσοστό 100% αποτελεί δέσμευση της Uber.

Σχετικά με την Uber

Στόχος της Uber είναι να δημιουργεί ευκαιρίες μέσω της κίνησης.

«Ξεκινήσαμε το 2010 για να λύσουμε ένα απλό πρόβλημα: Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ταξί με το άγγιγμα ενός κουμπιού στο κινητό σας; Μετά από περισσότερα από 47 δισεκατομμύρια ταξίδια, συνεχίζουμε να δημιουργούμε προϊόντα για να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά στο σημείο που θέλουν να βρίσκονται. Αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, το φαγητό και τα αντικείμενα μετακινούνται στις πόλεις, η Uber είναι μια πλατφόρμα που ανοίγει νέες δυνατότητες στον κόσμο.», αναφέρει η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

