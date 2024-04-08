Γεραπετρίτης Δεν είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του πλανήτη, αλλά ενοικιαστές

«Να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του πλανήτη, αλλά μόνο ενοικιαστές του, η ιδιοκτησία ανήκει στις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την 9η Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στις 15-17 Απριλίου 2024, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος".

Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια από τις μεγάλες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά την προστασία των ωκεανών και των νερών, «ένα ζήτημα που αποτελεί μια παγκόσμια υψηλή διακύβευση πλην όμως για τη χώρα μας αποτελεί και ζήτημα υπαρξιακό».

«Επίκεντρο της δυσμενούς εξέλιξης, επέκεινα της περιβαλλοντικής κρίσης είναι η Μεσόγειος, η οποία αποτελεί το πιο θερμό σημείο του πλανήτη με σημαντική αύξηση της στάθμης, αλλά σημαντική αύξηση και της θερμοκρασίας», ανέφερε.

«Δεν έχουμε περιθώρια για άλλες παραχωρήσεις, θα πρέπει να αναζητήσουμε τη χρυσή τομή μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος», επισήμανε και προσέθεσε: «Χρέος μας, το περιβάλλον να μεταφέρεται στις επόμενες γενιές σε ένα επίπεδο επάρκειας και βιωσιμότητας πολύ υψηλό»

Η διάσκεψη, όπως υπενθύμισε, ξεκίνησε το 2014, με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι και έχει φιλοξενηθεί σε όλα τα μέρη του πλανήτη

«Η υψηλή διακύβευση είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τα νερά, κυρίως για να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές εκείνο το μερίδιο που αναλογεί από το περιβαλλοντικό κεκτημένο», σημείωσε.

Επισήμανε πως στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κυβερνήσεις, ΜΚΟ, η Κοινωνία των Πολιτών και φορείς, όλοι όσοι έχουν υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι «να παράγουμε απτά αποτελέσματα, να προβούμε σε απτές δράσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας».

Άλλωστε, στο πλαίσιο των διεθνών διασκέψεων έχουν υπάρξει πολύ συγκεκριμένες και απτές δεσμεύσεις από τα κράτη, οι οποίες αφορούν όχι μόνο πόρους που πρέπει να επενδυθούν για την προστασία περιβάλλοντος, αλλά και δεσμεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ρυθμιστικά θέματα που αφορούν το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη διεθνή περιβαλλοντική προστασία.

Τα προηγούμενα χρόνια, επισήμανε, είχαμε 2.161 δεσμεύσεις από κράτη και διεθνείς οργανισμούς, ενώ το οικονομικό αποτύπωμα υπερβαίνει τα 130 δισ. δολάρια.

«Συνθέτουν μια οικουμενική διεθνή πρωτοβουλία για την προστασία τού περιβάλλοντος. Δεν αφορά ένα μόνο κράτος, δεν αφορά καν μια ενότητα κρατών, ακόμη και αν βρίσκονται σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες ή ευαίσθητες περιοχές, αλλά το σύνολο του πλανήτη».

Παραδοσιακά, όπως ανέφερε, η διεθνής διάσκεψη κινείται σε έξι άξονες: κλιματική αλλαγή, βιώσιμη αλιεία, γαλάζια οικονομία, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, θαλάσσια ασφάλεια και θαλάσσια ρύπανση.

Σ' αυτούς, η Ελλάδα έχει προσθέσει τέσσερις ειδικού ενδιαφέροντος άξονες: ο βιώσιμος τουρισμός, η αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά, η πράσινη ναυτιλία και η πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο.

Αυτές, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, είναι σημαντικές προτεραιότητες για την ελληνική εξωτερική πολιτική, για τη δημόσια διπλωματία. «Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να έχουμε μια παγκόσμια συμμαχία, η οποία θα ελέγχει το τουριστικό προϊόν να μην ασκείται σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη πως οι συμμετοχές είναι πολύ υψηλές, με 120 αντιπροσωπείες κρατών μελών και συγκεκριμένα 113 κράτη και 7 διεθνείς οργανισμοί. Μεταξύ αυτών έχουμε 12 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ιδίως προερχόμενους από Αμερική, Ωκεανία και Άπω Ανατολή και 50 υπουργούς και υφυπουργούς Εξωτερικών, αλλά και υπουργούς Περιβάλλοντος και υπουργούς με αρμοδιότητα τα ύδατα και τους ωκεανούς

Ανέφερε, πως έχουν κληθεί όλα τα μεσογειακά κράτη και όλα θα εκπροσωπηθούν, ενώ θα υπάρχουν και υψηλές εκπροσωπήσεις και σε επίπεδο οργανισμών, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

