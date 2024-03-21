ΕΕ: Διάκριση για έργα κλιματικής ουδετερότητας έλαβαν τέσσερις ελληνικές πόλεις

Σήμερα, Πέμπτη, 23 πόλεις διακρίθηκαν με το Σήμα Αποστολής της ΕΕ για τη συμμετοχή τους στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, η οποία αποτελεί μία από τις αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερις ελληνικές. Πρόκειται για τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη.

Το Σήμα επιβραβεύει τα έργα των πόλεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030 και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την επίτευξη του στόχου αυτού. Το Σήμα απονεμήθηκε στις πρώτες δέκα πόλεις τον Οκτώβριο του 2023.

Το Σήμα Αποστολής της ΕΕ απονεμήθηκε από την κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, παρουσία δημάρχων και εκπροσώπων των πόλεων, σε τελετή στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας, του μεγαλύτερου φόρουμ για το μέλλον της επιστήμης και της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη συλλογική εύρεση λύσεων μαζί με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επίτροπος κ. Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ και τις 23 πόλεις για την επιτυχία τους! Το Σήμα αποτελεί αναγνώριση της σκληρής δουλειάς σας και της δέσμευσής σας να καταστήσετε τις πόλεις σας κλιματικά ουδέτερες και να βελτιώσετε τους τόπους όπου ζούμε. Ανυπομονώ να δω τα έργα που αναπτύσσετε στην πορεία σας για μια πιο ανταγωνιστική, πιο πράσινη και πιο δίκαιη Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε σε αυτό το ταξίδι.»

Αναλυτικά οι 23 πόλεις στις οποίες απονεμήθηκε το Σήμα: τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και η Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), η Χαϊδελβέργη (Γερμανία), το Λέβεν (Βέλγιο), οι πόλεις Έσπο, Λάχτι, Λάπεενραντα, Τάμπερε και Τούρκου (Φινλανδία), η Βαρκελώνη και η Σεβίλλη (Ισπανία), το Πετς (Ουγγαρία), το Μάλμο (Σουηδία), οι πόλεις Γκιμαράες και Λισαβόνα (Πορτογαλία), η Φλωρεντία και η Πάρμα (Ιταλία), η Μασσαλία και η Λυών (Γαλλία), η Λεμεσός (Κύπρος) και η Σμύρνη (Τουρκία).

Κατερίνα Πλατή

