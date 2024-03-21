Το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο καθαρής ενέργειας κατασκευάζει Ινδός δισεκατομμυριούχος, το οποίο θα έχει πέντε φορές το μέγεθος του Παρισιού και θα είναι ορατό ακόμα και από διάστημα.

Η κλίμακα του έργου που μετατρέπει εκτάσεις άγονης ερήμου αλατιού στην άκρη της δυτικής Ινδίας σε μία από τις πιο σημαντικές πηγές καθαρής ενέργειας οπουδήποτε στον πλανήτη είναι τόσο εντυπωσιακή που το μέγεθός της προκαλεί δέος ακόμα και στον κατασκευαστή.



«Δεν κάνω ούτε τα μαθηματικά πια», είπε ο Σαγκάρ Αντάνι, εκτελεστικός διευθυντής της Adani Green Energy Limited (AGEL), στο CNN σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αντάνι είναι ο ανιψιός του Γκαουτάμ Αντάνι, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, του οποίου η περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων προέρχεται από τον Όμιλο Adani, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα άνθρακα της Ινδίας. Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων ιδρύθηκε το 1988 και έχει επιχειρήσεις σε τομείς που κυμαίνονται από λιμάνια και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μέχρι μέσα ενημέρωσης και τσιμέντα.

Η μονάδα καθαρής ενέργειας AGEL κατασκευάζει τον τεράστιο σταθμό ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη δυτική ινδική πολιτεία Γκουτζαράτ με κόστος περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο ανανεώσιμων πηγών στον κόσμο όταν ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια και αναμένεται να παράγει αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει 16 εκατομμύρια σπίτια στην Ινδία.

Η επιτυχία του πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Khavda είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες της Ινδίας να μειώσει τη ρύπανση και να πετύχει τους κλιματικούς στόχους της, καλύπτοντας παράλληλα τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου και της ταχύτερα αναπτυσσόμενης μεγάλης οικονομίας. Ο άνθρακας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει η Ινδία.

Το πάρκο, που βρίσκεται μόλις 12 μίλια από ένα από τα πιο επικίνδυνα σύνορα του κόσμου που χωρίζουν την Ινδία και το Πακιστάν, θα καλύπτει περισσότερα από 200 τετραγωνικά μίλια και θα είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του πλανήτη ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας, ανέφερε η AGEL.

«Μια περιοχή τόσο μεγάλη, μια περιοχή που είναι τόσο απεριόριστη, δεν υπάρχει άγρια ζωή, δεν υπάρχει βλάστηση, δεν υπάρχει κατοίκηση. Δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική χρήση αυτής της γης», είπε ο Αντάνι.

Οι δύο όψεις των επιχειρήσεων «Αντανί»

Τα πράσινα σχέδια του ομίλου είναι εντυπωσιακά, αλλά οι ειδικοί για το κλίμα είναι επικριτικοί για τις συνεχιζόμενες τεράστιες επενδύσεις του σε ορυκτά καύσιμα.

«Ο Γκαουτάμ Αντάνι συνεχίζει να περπατά και στις δύο πλευρές του δρόμου», δήλωσε ο Τιμ Μπέκλεϊ, διευθυντής του think tank Climate Energy Finance με έδρα το Σίδνεϊ.

Ο Όμιλος Αντανί δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και χειριστές ανθρακωρυχείων στην Ινδία, αλλά λειτουργεί επίσης το αμφιλεγόμενο ανθρακωρυχείο Carmichael στην Αυστραλία, το οποίο έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των υπέρμαχων για την κλιματική αλλαγή που λένε ότι είναι μια « θανατική ποινή».

Πηγή: skai.gr

