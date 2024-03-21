Ρεκόρ 62 εκατομμυρίων τόνων σημείωσαν τα ηλεκτρονικά απόβλητα που παρήχθησαν το 2022, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 82% σε σχέση με το 2010, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά 32% το 2030.

Παγκοσμίως, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται κατά 2,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με προοπτική να φτάσει τα 82 εκατομμύρια τόνους έως το 2030. Από τα 62 εκατομμύρια τόνους που παρήχθησαν το 2022, το 33% (20,4 εκατομμύρια τόνοι) ήταν μικρές συσκευές, από τις οποίες ανακυκλώθηκε μόλις το 12%. Περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι ήταν μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με τεκμηριωμένο ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης μόλις 22%.

Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στον κόσμο αυξάνεται πέντε φορές ταχύτερα από την ανακύκλωσή τους, όπως αποκαλύπτει η τέταρτη Παγκόσμια Παρακολούθηση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, λιγότερο από το ένα τέταρτο των 62 εκατομμυρίων τόνων ηλεκτρονικών αποβλήτων του έτους καταγράφηκε ότι ανακυκλώθηκαν σωστά, αφήνοντας ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους αξίας 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και αυξάνοντας τους κινδύνους ρύπανσης για τις κοινότητες παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 42,8% στην Ευρώπη, αλλά σε κάτω από 1% σε χώρες της Αφρικής.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, δηλαδή κάθε απορριπτόμενο προϊόν με καλώδιο ή μπαταρία, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς περιέχουν τοξικά πρόσθετα ή επικίνδυνες ουσίες, όπως ο υδράργυρος που μπορεί να βλάψει τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η έκθεση προβλέπει πτώση του τεκμηριωμένου ποσοστού συλλογής και ανακύκλωσης από 22,3% το 2022 σε 20% έως το 2030, λόγω της διεύρυνσης της διαφοράς στις προσπάθειες ανακύκλωσης σε σχέση με την τεράστια αύξηση της παραγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

