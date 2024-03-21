«Punk's Not Dead». Ένα νέο είδος εντόμου ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία, που ήδη βαπτίστηκε «πανκ σκαθάρι», είχε πιστευτεί αρχικά ότι πρόκειται για… περιττώματα πουλιού.



Ένας ερευνητής από το Κουίνσλαντ εντόπισε τυχαία το χνουδωτό ζωύφιο ενώ έκανε κατασκήνωση και αρχικά το μπέρδεψε με περιττώματα πουλιού.



«Είναι πραγματικά μοναδικό. Δεν υπάρχουν πολλά έντομα εκεί έξω που να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό», είπε ο Τζέιμς Τουίντ στο BBC. Ο αυστραλιανός επιστημονικός οργανισμός CSIRO επιβεβαίωσε έκτοτε ότι είναι μέλος μιας εντελώς νέας οικογένειας σκαθαριών.



Όταν ο κ. Τουίντ εντόπισε για πρώτη φορά ένα μικροσκοπικό λευκό αντικείμενο σε ένα φύλλο στην ενδοχώρα της Χρυσής Ακτής τον Δεκέμβριο του 2021, δεν του έδωσε μεγάλη σημασία. Αλλά αφού ο εντομολόγος έριξε μια δεύτερη ματιά, συνειδητοποίησε ότι ήταν στην πραγματικότητα ένα έντομο διαφορετικό από όλα όσα είχε δει πριν.



«Έχει περίπου ένα εκατοστό μήκος... και καλύπτεται από μακριές, χνουδωτές λευκές τρίχες», είπε. «Πολλές τρίχες στέκονται βασικά ίσιες, όρθιες, και έτσι του δίνουν μια όψη τύπου "μοϊκάνα"».



Συγκινημένος φωτογράφισε και μάζεψε το σκαθάρι που θα μελετηθεί. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι ακριβώς γιατί το έντομο είναι γούνινο, αλλά πιστεύουν ότι έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να μη γίνεται θήραμα των πουλιών.

«Συνεργάστηκα με μερικούς συναδέλφους από τo ANIC (Εθνική Συλλογή Εντόμων της Αυστραλίας), οι οποίοι έχουν γράψει βιβλίο για αυτές τις ομάδες σκαθαριών... εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες δείγματα σε μουσεία σε όλη την Αυστραλία και τον κόσμο, και δεν είχαν ξαναβρεί κάτι τέτοιο (...) Δεν γνωρίζω κανένα [άλλο έντομο] που έχει "χτένισμα" όπως αυτό» σχολίασε ο εντομολόγος.

Στην πραγματικότητα, είναι τόσο διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο είδος ώστε να ανακηρυχθεί από το ANIC ως εντελώς νέο γένος ή ομάδα μακροκέρατων σκαθαριών με την επίσημη ονομασία Excastra albopilosa - Excastra σημαίνει «από το στρατόπεδο» στα λατινικά και albopilosa «λευκό και τριχωτό».





