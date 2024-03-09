Αυστρία: Σεφ μαγείρεψε προστατευόμενο είδος ψαριού στην κρατική τηλεόραση

Η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας ORF αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τον σάλο που ξέσπασε και την αγανάκτηση των αλιέων, επειδή έδειξε σε μια εκπομπή μαγειρικής να μαγειρεύουν ένα προστατευόμενο είδος ψαριού.

Αφού ενημερώθηκε από τηλεθεατές που γνώριζαν τη νομοθεσία, η διεύθυνση της τηλεόρασης παραδέχτηκε λίγες ημέρες αργότερα το λάθος αλλά αποδίδοντάς το στον σεφ που κλήθηκε να μαγειρέψει στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα.

«Είμαι φοβερά στεναχωρημένος με αυτό που συνέβη», εξήγησε σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο σεφ που εργάζεται σε ένα εστιατόριο της Κάτω Αυστρίας με πανοραμική θέα στον Δούναβη. Όπως είπε, ζήτησε την τελευταία στιγμή από έναν φίλο του να του πάει ένα ψάρι για να ετοιμάσει τη συνταγή του μπροστά στις κάμερες.

Ο προμηθευτής του νόμιζε ότι το συγκεκριμένο είδος ψαριού, η πλατίτσα του Δούναβη, ήταν διαθέσιμο για ψάρεμα. Στην πραγματικότητα όμως το ψάρι αυτό προστατεύεται από το 2002 επειδή είναι πολύ ευπαθές στην άνοδο της θερμοκρασίας του γλυκού νερού. Η αιτία του λάθους ήταν ότι ο προμηθευτής μπέρδεψε το όνομα του ψαριού με ένα άλλο είδος, το οποίο δεν απειλείται.

«Τον έπιασε το στομάχι του εξαιτίας αυτής της ιστορίας, δεν μπορεί να κοιμηθεί», διαβεβαίωσε ο φίλος του εστιάτορας.

Η ένωση αλιέων της περιοχής δεν ικανοποιήθηκε από τις εξηγήσεις και κατέθεσε μήνυση στις αρχές της εβδομάδας, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπός της, ο Γκρέγκορ Γκράφογκελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

