Εκατοντάδες νεκρά θαλασσοπούλια στις ακτές του Ατλαντικού

Περισσότερα από 500 θαλασσοπούλια έχουν βρεθεί νεκρά από την αρχή του έτους κατά μήκος των δυτικών ακτών της Γαλλίας, εξουθενωμένα από τις ασυνήθιστα έντονες χειμερινές καταιγίδες που τα εμποδίζουν να τραφούν, αναφέρει η γαλλική Ένωση για την Προστασία των Πτηνών (LPO).

Ο Αντουάν Πρεβέλ, εθελοντής του μη κερδοσκοπικού σωματείου Sea Shepherd, σημείωσε πως αρκετά θαλασσοπούλια εντοπίζονται νεκρά στις γαλλικές ακτές στο τέλος κάθε χειμώνα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα θαλασσοπούλια πέθαναν από εξάντληση λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. «Η κλιματική αλλαγή είναι η βαθύτερη αιτία, καθώς αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καταιγίδων, ιδίως των χειμερινών», εξήγησε ο Ζερόμ Φορτ του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας.

Η δηλητηρίαση από μικροπλαστικά και η μόλυνση από χημικές ουσίες μπορούν επίσης να εξαντλήσουν τα θαλασσοπούλια, τα οποία αναζητούν τροφή όλο και πιο κοντά στις ακτές λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπεραλίευσης, συμπλήρωσε ο Φορτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.