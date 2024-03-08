Λίμνη Κάρλα: Τι φταίει και δεν υποχωρούν τα ύδατα- Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν

Το Up Stories σε συνεργασία με τους Θανάση Χριστοδούλου και Κωνσταντίνο Κλειτσογιάννη προσπαθεί να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα τόσο στις πλημμυρισμένες εκτάσεις πέριξ της Λίμνης Κάρλα όσο και στις εκβολές του καναλιού μέσω του οποίου γίνεται η εκτόνωση των υδάτων αυτής.

Οι ρυθμοί εκτόνωσης και απορρόφησης των υδάτων είναι πολύ αργοί και τόσο οι αγρότες που βλέπουν τις εκτάσεις τους 6 μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα του Daniel να παραμένουν βυθισμένες όσο και κάτοικοι του βόλου που βλέπουν τα μολυσμένα ύδατα να κατακλύζουν τον Παγασητικό Κόλπο είναι σε απόγνωση.

Δείτε το βίντεο και πάρτε μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της πλυμμηρισμένης Λίμνης Κάρλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.