Ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Φεβρουάριος από την «προβιομηχανική» εποχή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ.

Κάθε μήνας από τον Ιούνιο του 2023 καταγράφει πλέον ρεκόρ θερμοκρασίας για την αντίστοιχη εποχή του χρόνου.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι η πιο υψηλή που έχει καταγραφεί, ενώ ο πάγος της Ανταρκτικής έχει φτάσει και πάλι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να αυξάνονται από το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό, αλλά η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο παραμένει μακράν η κύρια αιτία για την άνοδο της θερμοκρασίας.

«Τα αέρια του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα είναι αναμφίβολα ο κύριος ένοχος», τονίζει η καθηγήτρια Celeste Saulo, Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και τουλάχιστον δύο εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τον οργανισμό του ΟΗΕ για το κλίμα, και παρουσιάζουν αύξηση ρεκόρ και πάλι.

Τα αέρια του θερμοκηπίου είχαν ως αποτέλεσμα να καταγράψει ο Φεβρουάριος του 2024 περίπου 1,77 C περισσότερο από τους «προβιομηχανικούς» χρόνους πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να καίνε μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων - σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ.

Η νέα καταγραφή σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, από το 2016, κατά περίπου 0,12C.

Υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν τη δυτική Αυστραλία, τη νοτιοανατολική Ασία, τη νότια Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Τα πρόσφατα αρχεία δεν περιορίζονται μόνο στις θερμοκρασίες του αέρα. Οι αμέτρητες κλιματικές μετρήσεις είναι πολύ πάνω από τα επίπεδα που παρατηρούνται στη σύγχρονη εποχή.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες μετρήσεις είναι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας οι οποίες καταγράφουν ρεκόρ τους τελευταίους μήνες.

Οι ερευνητές θέλουν να τονίσουν ότι η κλίμακα και η έκταση της θερμότητας των ωκεανών δεν είναι απλώς συνέπεια του φυσικού καιρικού φαινομένου που είναι γνωστό ως El Niño.

«Οι επιφανειακές θερμοκρασίες των ωκεανών στον ισημερινό Ειρηνικό αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα το Ελ Νίνιο. Αλλά οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε άλλα μέρη του πλανήτη ήταν επίμονα και ασυνήθιστα υψηλές τους τελευταίους 10 μήνες», εξηγούν οι ερευνητές.





Πηγή: skai.gr

