Αστεροειδής μεγέθους ουρανοξύστη θα περάσει «ξυστά» από τη Γη σήμερα

Ένας αστεροειδής τόσο μεγάλος όσο ένας ουρανοξύστης θα περάσει σε απόσταση 2,7 μέτρων από τη Γη σήμερα, Παρασκευή.

Παρά το γεγονός ότι περνάει «ξυστά» από τη Γη δεν εμπνέει καμία ανησυχία αφού δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη.

Το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη της NASA εκτιμά ότι ο διαστημικός βράχος έχει πλάτος μεταξύ 210 και 480 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο αστεροειδής θα μπορούσε να είναι παρόμοιος σε μέγεθος με το Empire State Building της Νέας Υόρκης ή τον Πύργο Willis του Σικάγο.

Τρεις πολύ μικρότεροι αστεροειδείς θα προσπεράσουν επίσης ακίνδυνα τη Γη την Παρασκευή, με διάμετρο μερικών δεκάδων μέτρων, ενώ άλλοι δύο το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.