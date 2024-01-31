Όλοι Μαζί Μπορούμε: Μαζί θα πρασινίσουμε την Ελλάδα ξανά

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, στις 11 π.μ., δενδροφυτεύουμε στην Πεντέλη, στην περιοχή Κοκκιναράς.

Σημείο συνάντησης: στην Κηφισιά, το τέρμα της οδού Ξενίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Κηφισιάς.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν από το σταθμό του ηλεκτρικού της Κηφισιάς, είτε το λεωφορείο 524 και να κατέβουν στη στάση ΘΕΤΙΔΟΣ, είτε το λεωφορείο 526 και να κατέβουν στη στάση ΠΕΥΚΩΝ.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα και έχουν αγοραστεί από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

