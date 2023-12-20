Τουλάχιστον δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις ορισμένων επιστημόνων για το μέλλον του πλανήτη μας, ο οποίος σε μερικές εκατοντάδες χρόνια θα γίνει «κόλαση» για τους κατοίκους του.

Για την ακρίβεια, η Γη θα μπορούσε σύντομα να μοιάζει με την ακατοίκητη και αφιλόξενη σε κάθε είδος ζωής Αφροδίτη, λόγω του «φαινόμενου του θερμοκηπίου».

A terrifying glimpse into Earth's future: Scientists simulate a 'runaway greenhouse effect' - and say it could turn our planet into an uninhabitable HELL in just a few hundred years https://t.co/jVP4NB75OS pic.twitter.com/QPBOhKVcmv — Daily Mail Online (@MailOnline) December 19, 2023

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να μετατρέψει έναν εύκρατο, κατοικήσιμο πλανήτη με ωκεανούς νερού, σε έναν πλανήτη που κυριαρχείται από ζεστό ατμό, εχθρικό για κάθε ζωή» υποστηρίζουν οι αστρονόμοι του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE), μαζί με τα γαλλικά εργαστήρια CNRS στο Παρίσι και το Μπορντό.

Στην επιστημονική εργασία τους προειδοποιούν για «εξάτμιση ολόκληρης της επιφάνειας του ωκεανού» της Γης και «δραματική αύξηση των παγκόσμιων επιφανειακών θερμοκρασιών».

Η Γη τότε θα γινόταν ένας πλανήτης σαν την Αφροδίτη - τον «κακό δίδυμο» της Γης και θερμότερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, με επιφάνεια αρκετά ζεστή (465°C) ώστε να λιώνει μόλυβδο, και πυκνή ατμόσφαιρα που περιέχει τοξικά σύννεφα θειικού οξέος.

«Η κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι ζωτικής σημασίας για να προλάβουμε την μεταμόρφωση της Γης σε Αφροδίτη» τονίζουν οι επιστήμονες.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του.

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος συνδέεται με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης (υπερθέρμανση του πλανήτη - παγκόσμια υπερθέρμανση), ενώ θεωρείται πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί σημαντικά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

