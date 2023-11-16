Zahara: Η κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt έγινε μέλος ιστορικής αδελφότητας

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα, έγινε επισήμως μέλος της Alpha Kappa Alpha, της πρώτης ιστορικής μαύρης αδελφότητας, στο κολέγιο Spelman της Ατλάντα όπου φοιτά για δεύτερη χρονιά.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από το περιοδικό Essence, δείχνει την 18χρονη Ζαχάρα να συστήνει τον εαυτό της στο κόσμο κατά την διάρκεια του τελετουργικού ένταξης.

«Το όνομά μου είναι Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» ακούγεται να λέει η κόρη του πρώην διάσημου ζευγαριού, η οποία γεννήθηκε στην Αιθιοπία. «Έρχομαι από την Χρυσή Πολιτεία, από την πόλη που είναι γεμάτη αγγέλους, Λος 'Αντζελες, Καλιφόρνια. Έχω το νούμερο επτά αυτής της σειράς των νέων μελών».

«Η πρώτη μαύρη αδελφότητα μόλις απέκτησε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο ως μέλος» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του περιοδικού με τους χρήστες να συγχαίρουν τόσο τη Ζαχάρα όσους και τους διάσημους γονείς, οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς να ξεχνούν τις πατρίδες, στις οποίες γεννήθηκαν.

Ανάμεσα στα μέλη της ιστορικής αδελφότητας, που ιδρύθηκε το 1908, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ακτιβίστρια Ρόζα Παρκς, η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, η συγγραφέας Τόνι Μόρρισον, η δημοσιογράφος Ρόμπιν Ρόμπερτς και η ηθοποιός Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.