Συνελήφθησαν 2 άτομα που απέσπασαν χρήματα από 95χρονη

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί στο Νέο Ηράκλειο, ένας 25χρονος και μια 40χρονη κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για απάτες και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Πέμπτης οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους λογιστές, προσέγγισαν 95χρονη στην περιοχή του Χολαργού και με το πρόσχημα καταβολής επιστροφής φόρου, εισήλθαν στο σπίτι της όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης, της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 1.320 ευρώ και διέφυγαν με όχημα.

Στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντόπισαν το αυτοκίνητο επί της Αττικής Οδού στην περιοχή του Χαλανδρίου, με επιβαίνοντες τους δύο κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψής τους, ωστόσο οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, ενημερώνοντας παράλληλα το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, κατόπιν επιχειρησιακού συντονισμού του Κέντρου και συνδρομής περιπολικών και δικύκλων της 'Αμεσης Δράσης.

Μετά από έλεγχο στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.320 ευρώ, που είχαν αποσπάσει νωρίτερα, ενώ βρέθηκε και περούκα την οποία χρησιμοποίησε η 40χρονη προκειμένου να είναι δύσκολη η ταυτοποίησή της από τους αστυνομικούς.

Επιπρόσθετα από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού εξιχνιάστηκαν επιπλέον 6 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, όπου σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις η 40χρονη χρησιμοποίησε την εν λόγω περούκα.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

