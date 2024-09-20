ΣΚΑΪ HYBRID: Αποκλειστικές αθλητικές μεταδόσεις και δυνατό on demand πρόγραμμα

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, πρωτοστατώντας πάντα στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, είναι από τους πρώτους τηλεοπτικούς σταθμούς που εισήλθε στον μαγικό κόσμο της υβριδικής τηλεόρασης -και παρουσίασε on demand το πρόγραμμά του, προσφέροντας παράλληλα πρωτότυπο περιεχόμενο με όσα συμβαίνουν στις παραγωγές του.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης, ο ΣΚΑΪ HYBRID εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο με:

Ελεύθερη, ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η απόκτηση δικαιωμάτων του αθλητικού γεγονότος, το διάστημα 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, έκανε περισσότερους από 50.000 θεατές να πατήσουν το κόκκινο κουμπί του ΣΚΑΪ HYBRID και να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις των αγαπημένων τους ομάδων οn demand.

Ελεύθερη, ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση της Super League 2, της οποίας τα δικαιώματα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις μέσα από τον ΣΚΑΪ HYBRID και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ζωντανή μετάδοση της αγαπημένης, μακροβιότερης, αθλητικής εκπομπής «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, κάθε Δευτέρα στις 22.00, και σε μαγνητοσκόπηση μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πρόσβαση στο ημερήσιο πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, έτσι ώστε οι τηλεθεατές να μαθαίνουν, πρώτοι, την ώρα μετάδοσης της αγαπημένης τους εκπομπής.

Θέαση, ανά πάσα στιγμή, των αγαπημένων & επιτυχημένων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκπομπών. Από το on demand πρόγραμμα, φυσικά, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας («Γλυκάνισος», «Στοργή», «Οι Πανθέοι» κ.ά.).

Ακρόαση 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, του κορυφαίου ενημερωτικού σταθμού της χώρας ΣΚΑΪ 100.3 Και έπεται συνέχεια...



Σύντομα, το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ HYBRID θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με προγράμματα αλλά και Μέσα που θα εμπλουτίσουν την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των τηλεθεατών.

Και όλα αυτά, με το πάτημα ενός κόκκινου κουμπιού, αρκεί να έχετε SMART TV και να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.