Διέλυσε την Αυστραλία και πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου η Εθνική πόλο Νεανίδων

Μια ανάσα από το μετάλλιο είναι η Εθνική πόλο Νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (U18) που διεξάγεται στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας. Το συγκρότημα της Ευτυχίας Καραγιάννη συνέτριψε 16-3 την Αυστραλία στον προημιτελικό και πλέον χρειάζεται μία νίκη σε δύο ματς για να εξασφαλίσει μετάλλιο, αρχής γενομένης από τον αυριανό (21/9) ημιτελικό με τις ΗΠΑ.

Η ελληνική ομάδα άγγιξε το τέλειο στα πρώτα δύο οκτάλεπτα, όπου προηγήθηκε 8-1, δεχόμενη το μοναδικό γκολ δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Επιθετικά, η εθνική ξεκίνησε με 5/5 στην παίκτρια παραπάνω και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στις «στίνγκερς». Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε η Νίκη Πιοβάν, η οποία πέτυχε πέντε γκολ, χωρίς φυσικά να υστερήσει καμία από τις διεθνείς.

Στον αυριανό (21/9) ημιτελικό, αντίπαλος της «γαλανόλευκης» θα είναι οι ΗΠΑ, που νίκησαν μετά από μεγάλο ντέρμπι την Ολλανδία με 11-10. Οι Αμερικανίδες έφτασαν στην τετράδα με το απόλυτο νικών σε τέσσερα ματς, αν και στην Α΄ φάση χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσουν με 13-12 το «εμπόδιο» της Ουγγαρίας (νίκησαν επίσης την Αυστραλία με 16-12 και τη Νέα Ζηλανδία με 12-6).

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2 μ.μ., αλλά πιθανόν να μετατεθεί για τις 12:30 -όπως συνέβη και με τον σημερινό προημιτελικό της εθνικής-, καθώς οι διοργανωτές τοποθετούν στις 14:00 τα ματς της «οικοδέσποινας» Κίνας.Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Αυστραλία): 0-3, 1-5, 1-3, 1-5

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Κωνσταντοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 2, Φουράκη 2, Δρακωτού 2, Πιοβάν 5, Κανελλοπούλου, Μπέτα 1, Γαλανοπούλου 1, Κλαψιανού, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Οικονόμου 1.

