Όλοι συμφωνούμε ότι, ανεξαρτήτως εποχής, τα αξεσουάρ έχουν τη δύναμη να ανανεώσουν εντελώς κάθε σύνολο. Οι πρόσφατες τάσεις κοσμημάτων με μεγάλες διαστάσεις που έχουμε δει να αναδεικνύονται, έρχονται σε έντονη αντίθεση με την κίνηση της ήσυχης πολυτέλειας που είδαμε πέρυσι.

Και είναι ασφαλές να πούμε ότι μετά τα εντυπωσιακά κοσμήματα του καλοκαιριού, τα τολμηρά, επιβλητικά κοσμήματα ήρθαν για να μείνουν για το φθινόπωρο. Αν και οι τάσεις κοσμημάτων του φθινοπώρου παραμένουν παιχνιδιάρικες, τα κομμάτια αυτής της σεζόν είναι λίγο πιο διακριτικά, από τα πιο φανταχτερά κομμάτια που είδαμε τους θερμότερους μήνες. Και το καλύτερο; Ενώ, κατά τη humble γνώμη μου, τα κοσμήματα πάντα αναβαθμίζουν και το πιο απλό look, πιθανότατα ήδη έχεις κάποια από αυτά τα κομμάτια στο boudouir σου.

Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις κοσμημάτων του φθινοπώρου 2024.

Κολιέ με αλυσίδες

Δεν ξέρω για εσένα, αλλά όταν ακούω τη λέξη «κολιέ», σκέφτομαι λεπτές, χρυσές αλυσίδες οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά μου. Το καλύτερο; Είναι η απόλυτη τάση στα κοσμήματα. Η τάση των κολιέ αυτή την εποχή είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένη από τις προηγούμενες. Οι σχεδιαστές έχουν παρουσιάσει κολιέ με αλυσίδες και άλλες πιο λεπτές, χάντρινες επιλογές για να καλωσορίσουν το minimal.

Not Your Grandma’s Pearls

Ενώ ναι, είδαμε μια μεγάλη τάση μαργαριταριών το 2022, τα μαργαριτάρια εξακολουθούν να είναι στη μόδα με όλη τους τη δόξα. Οι πασαρέλες του φθινοπώρου 2024 παρουσίασαν αξεσουάρ που φαίνονται σαν να έχουν βγει απευθείας από τα κουτιά κοσμημάτων των σχεδιαστών. Αν δεν έχεις vintage κομμάτια να διαλέξεις, αυτές οι επιλογές θα σε κάνουν να ξεκινήσεις τη συλλογή σου εδώ και τώρα.

Κρεμαστά Σκουλαρίκια

Τα κρεμαστά σκουλαρίκια επέστρεψαν στη μόδα για το φθινόπωρο 2024. Δεν είναι ακριβώς εκείνα τα κρεμαστά, με στρας σχέδια που είμαστε συνηθισμένες, αλλά τα remake της φετινής σεζόν είναι λίγο πιο γλυπτικά που μας παραπέμπουν στα περασμένα χρόνια. Αν και αρχικά φαίνονται λιγότερο ευέλικτα από τα συνηθισμένα, φαίνονται εκπληκτικά κομψά με σύνολα απλά όπως τζιν με μπλουζάκι.

Bold Bangles

Αν και μπορείς εύκολα να κάνεις εντύπωση με ένα μόνο βραχιόλι, οι fashion experts λατρεύουν να κάνουν layering με πολλά μαζί.

Statement Studs

Μετά από χρόνια βλέποντας σιλουέτες της δεκαετίας του ’80 στη μόδα (σκέψου: πατενταρισμένα μανίκια, τζιν με ψηλή μέση και oversized σακάκια), μόλις τώρα βλέπουμε τα κοσμήματα της έντονης δεκαετίας να κάνουν την εμφάνισή τους. Για μάρκες όπως η Chanel και η Saint Laurent, κανένα look του φθινοπώρου 2024 δεν ήταν ολοκληρωμένο χωρίς ένα ζευγάρι statement studs.

