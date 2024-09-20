Παναθηναϊκός: Η διπλή ανάλυση του Αλόνσο ενόψει Πανσερραϊκού (vid)

Οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν αυτήν την Κυριακή στις 18:00 τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League 1. Πριν την χτεσινή προπόνηση ο Ντιέγκο Αλόνοσο μάζεψε όλους τους παίκτες του και μαζί με το τιμ του έδειξαν με βίντεο, μια διπλή ανάλυση. Πρώτα έγινε ανάλυση των αντιπάλων, ιδιαίτερα τον τρόπου με τον οποίο παίζει ο νέος τεχνικός τον Σερρών Χουάν Φεράντο. Ύστερα αναλύθηκα συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά παικτών.

