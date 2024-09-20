Σταϊκούρας: Ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων, με έμφαση στο σιδηρόδρομο

Η ανάπτυξη των δικτύων, ο οικολογικός προσανατολισμός και η ψηφιοποίηση του τομέα των Μεταφορών αποτελούν αναμφίβολα την έμπρακτη εκδήλωση της διεύρυνσης και μονόδρομο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και της οικονομίας της Ευρώπης, υπογράμμισε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στο άτυπο συμβούλιο υπουργών Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε πως στην προηγούμενη πενταετία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη - μέλη διαμόρφωσαν ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για την επόμενη και πλέον δεκαετία.

Η αναθεώρηση του κανονισμού για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και νομοθετήματα για την προσαρμογή στο στόχο του 55% (fit for 55), προσφέρουν τη βάση για να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός: ενισχυμένη συνδεσιμότητα και συνεκτικότητα, πράσινες μεταφορές και ψηφιοποίηση για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε πως, αν και οι λύσεις και τα εργαλεία υπάρχουν, οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι πολλές.

Τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσει καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον τομέα των Μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση και ανάπτυξη του, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων, με έμφαση στο σιδηρόδρομο, που αποτελεί το σημαντικότερο πυλώνα του ΔΕΔ-Μ και των χρηματοδοτικών εργαλείων του τομέα.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε: «Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εργαστούμε συντονισμένα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των δικτύων μας και της διασυνοριακής συνεργασίας, ώστε να συνδεθούμε αποτελεσματικά με τις γειτονικές χώρες, να προωθήσουμε την πολυτροπικότητα και τις εναλλακτικές και να επιτύχουμε τις υψηλές επιδόσεις της στόχευσης του ΔΕΔ-Μ και της στρατηγικής για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα».

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια διαδοχικών διμερών συναντήσεων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε την ευκαιρία να εξειδικεύσει τις πολιτικές της ελληνικής Κυβέρνησης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε στον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και υπουργό Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Aleksandar Nikoloski ότι η αναφορά σε Μακεδονία αντί για Βόρεια Μακεδονία, είναι παράνομη και ανεπίτρεπτη «κόκκινη γραμμή» για οποιαδήποτε πρόοδο στις διμερείς σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

