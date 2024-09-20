Λογαριασμός
Κίρμπι: Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις του IDF στον Λίβανο

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και χώρος για να λειτουργήσει η διπλωματία», τόνισε ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Τζον Κίρμπι

«Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις του IDF στον Λίβανο», δήλωσε με σαφήνεια ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μίλησε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, λίγη ώρα μετά το ισραηλινό κτύπημα, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο διοικητής της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ.

«Δεν υπήρξε καμία ανάμειξη των ΗΠΑ», τόνισε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και χώρος για να λειτουργήσει η διπλωματία».

Μεσανατολικό Χεζμπολάχ Τζον Κίρμπι Λευκός Οίκος
