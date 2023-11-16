Ο Μονομάχος: Αποφασισμένος να ρισκάρει για τον μεγάλο του στόχο - Δείτε το trailer

Έχοντας κερδίσει από το προηγούμενο παιχνίδι 379 ευρώ, με 24 ενεργούς αντιπάλους και δύο ακόμα βοήθειες, ο Ηρακλής Δροσινός ανεβαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου.

Δείτε το trailer:

Σήμερα όμως, δεν εμφανίζεται με την ίδια πυγμή αλλά πιο διστακτικός… Θα καταφέρει να κερδίσει πίσω τη χαμένη του αυτοπεποίθηση;

Ο Γιώργος Δαυίδ από τη θέση 31, είναι ο επόμενος τυχερός που κληρώνεται για να καθίσει δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο και να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους του. Μόνο που ο ίδιος κουβαλά μαζί του μια μικρή ταμπέλα με τον αριθμό 004.

Όπως εξηγεί ο dj, είναι ο αριθμός που είχε στον «Μονομάχο» πριν από 20 χρόνια και τον θεωρεί γούρι.

Έτσι, ξεκινάει το παιχνίδι και δείχνει αποφασισμένος να ρισκάρει για να πραγματοποιήσει τον μεγάλο του στόχο: να ανοίξει το μαγαζί που ονειρευόταν!

