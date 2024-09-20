Επιστρέφουν σε κακοποιητικές σχέσεις για οικονομικούς λόγους

Στη βίαιη σχέση από την οποία προσπαθούσαν να ξεφύγουν επέστρεψαν τελικά είκοσι επτά από τις πενήντα γυναίκες που υπέστησαν βία και αναζητούσαν υποστήριξη από υπηρεσίες και ανθρώπους.

Αυτό αποκάλυψε έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Νέοι Κόσμοι» στο οποίο συμμετέχει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) ΙΑΣΙΣ, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι γυναίκες αυτές την τελευταία τριετία.

Ο ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, Στέφανος Αλεβίζος, μιλώντας στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών - εθελοντισμός, νεολαία, ψυχική υγεία και κοινωνικές συνέργειες», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, στο πλαίσιο του Connected We Stand Festival 2024, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, έγιναν 50 συνεντεύξεις με γυναίκες επιβιώσασες βίας και διαπιστώθηκε ότι οι 27 από αυτές επέστρεψαν στη βίαιη σχέση που βιώνανε κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το βασικότερό τους πρόβλημα ήταν η επιβίωση εκείνων και των παιδιών τους.

Ο ίδιος τόνισε ότι με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες και οι δράσεις που παρέχει στις γυναίκες το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών «Υπατία» που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνέργεια με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

«Πέρα από τη λήψη ενός πολύ καλού κοινωνικού ιστορικού, της διάγνωσης των αναγκών μιας γυναίκας, προσπαθούμε να εναρμονιστούμε και να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε με κάθε γυναίκα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της φιλοξενίας και θα ανακοινωθούν οι δράσεις μας στο προσεχές μέλλον. Κυρίως, όμως, το καινούριο που φέρνει η 'Υπατία΄ είναι μια επαγγελματική εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ένας επαγγελματικός προσανατολισμός, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο Edify, προκειμένου αυτές οι γυναίκες να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία, χωρίς το βάρος αυτής της δύσκολης σελίδας της ιστορίας τους» τόνισε ο κ. Αλεβίζος.

Στο συγκεκριμένο θέμα παρενέβη, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα, επισημαίνοντας ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.

Όπως είπε, για τις βίαιες σχέσεις λειτουργούν συμβουλευτικά κέντρα και τμήματα ασφαλείας ενώ η δομή του Υπουργείου βασίζεται σε έναν πολύ δυναμικό μηχανισμό που ξεκίνησε από το 2010.

«Έχουμε 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη» σημείωσε και πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να πολλαπλασιαστούν ώστε κάθε δήμος να έχει και ένα κέντρο. Παράλληλα ανέφερε ότι στα συμβουλευτικά κέντρα υπάρχει επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νομικοί, παιδοψυχίατροι και εξειδικευμένες ειδικότητες) ενώ ρόλος τους είναι να δέχονται τις κακοποιημένες γυναίκες ή τα θύματα έμφυλης βίας. «Εκεί η γυναίκα μπορεί να πάρει μια ολοκληρωμένη υποστηρικτική προσπάθεια και ενδυνάμωση, που έχουν να κάνουν είτε με την ψυχολογική της υποστήριξη κατ αρχήν, είτε με την καθοδήγησή της ώστε να ξέρει πού θα πάει, ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να κάνει πριν οδηγηθεί στους προξενώνες και τους ξενώνες» συμπλήρωσε.

Επιπλέον το υπουργείο έχει κάνει προσπάθεια με πρωτόκολλα συνεργασίας με ξενοδόχους ώστε προτού οι γυναίκες μπουν σε ξενώνες να μπορούν σε σύντομο και έκτακτο χρόνο να φιλοξενούνται. Συμπληρωματικά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα Τμήματα Ασφάλειας μπορούν, όταν υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα, να οδηγούν τις γυναίκες σε ασφαλείς κατοικίες.

Ακόμη, στους ξενώνες παρέχεται συμβουλευτική, ψυχολογική, νομική και εργασιακή υποστήριξη ενώ υπάρχει συνεργασία και με τη ΔΥΠΑ. «Θέλουμε τις γυναίκες - θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας να μπορούν πολύ γρήγορα να είναι οικονομικά ανεξάρτητες και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι θύτες συνήθως χειραγωγούν τα θύματα μέσω της οικονομικής εξάρτητης» είπε. Υπενθύμισε, τέλος, ότι λειτουργεί ο αριθμός 15900 που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε ένα θύμα ώστε να ξέρει πώς θα κινηθεί.

Από την πλευρά της, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ιδρύτρια των «Υπέροχων Γυναικών», βουλευτής επικρατείας, τόνισε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και θα χρειάζονται ενδυνάμωση ενώ υπογράμμισε ότι η ενδυνάμωση δεν είναι απλώς ένα σεμινάριο αλλά μια δυναμική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

