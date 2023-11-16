Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Γλυκοπατάτα VS κολοκύθας - Δείτε το trailer

Οι σημερινοί παίκτες μπαίνουν με όρεξη στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».Διαλέγουν τα υλικά τους -θα τα πάρουν άραγε όλα; Ανάβουν τα μάτια της κουζίνας -κάποιο όμως μένει σβηστό- και είναι έτοιμοι για μία διασκεδαστική μαγειρική μονομαχία.

Δείτε το trailer:

Θα το διασκεδάσουν εξίσου ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι;

Η Χριστιάνα και η Ειρήνη κατάφεραν να κερδίσουν στο προηγούμενο επεισόδιο και μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα. Οι δυο τους μαγειρεύουν «βελουτέ σούπα λαχανικών με κολοκύθα» ενώ παράλληλα ο Μάρκος τους κάνει μάθημα υποκριτικής. Θα αποσπάσει άραγε θετικά σχόλια η συνταγή τους από τον Έκτορα ή η κριτική του θα είναι αρνητική;

Αντίπαλοί τους, δυο φίλοι, ο Γιώργος και ο Βασίλης. Ο Βασίλης βάζει τον Γιώργο στην κουζίνα και τον καθοδηγεί για να φτιάξει «rib eye με κόκκινη σάλτσα και πουρέ γλυκοπατάτας». Ο Μάρκος όμως, ανακαλύπτει το ταλέντο του Γιώργου στην υποκριτική και του γράφει το... σενάριο. Θα έχει άραγε η μαγειρική τους ιστορία, happy end;

Ο Έκτορας δοκιμάζει! Πού θα δώσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου; Στην κολοκύθα ή τη γλυκοπατάτα;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.