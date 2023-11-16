Οι Πανθέοι: Ο Ανδρέας αναζητά απαντήσεις - Δείτε το sneak preview

Τι είναι η αγάπη; Το πάθος ή η αφοσίωση; Ο έρωτας ή η φροντίδα; Η μαγεία ή η γαλήνη; Οι ήρωες αναζητούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι υποψίες του Ανδρέα ότι η Μάρμω τον απατά, αυξάνονται συνεχώς και δεν του αφήνουν άλλη επιλογή από το να προσπαθήσει να τις επιβεβαιώσει ή να τις διαψεύσει. Οι ερωτήσεις του στην ίδια και τη Σεβαστή δεν βγάζουν πουθενά και αποφασίζει να το ανακαλύψει μόνος του. Η Μάρμω αντιλαμβάνεται πως ο Ανδρέας έχει αλλάξει και ανησυχεί μήπως έχει καταλάβει κάτι αλλά δεν μπορεί να φανταστεί την έκπληξη που της επιφυλάσσει εκείνος…

Ο Κίτσος, παράλληλα, προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό του με τη Μάρμω, όμως κάθε βήμα που κάνει είναι πιο κοντά στην καταστροφή του. Η μία σπασμωδική κίνηση διαδέχεται την άλλη και τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες καταστάσεις…

Παράλληλα, η Χρυσοστόμη έχει βρει έναν τρόπο να καλύψει για μια φορά ακόμα τα ένοχα μυστικά του παρελθόντος, φτιάχνοντας ξανά το μοναδικό δαχτυλίδι που λείπει από την οικογένεια…

Τέλος, η Μιρέλλα θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο από τον «άλλο κόσμο» που θα της δείξει τον δρόμο για την κρύπτη του Βλάση, ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του νόθου. Όταν μοιραστεί αυτή την πληροφορία με τον Ισίδωρο όλα θα αλλάξουν…

Ποια έκπληξη ετοιμάζει ο Ανδρέας στη Μάρμω που θα την αναστατώσει ακόμη περισσότερο;

Τι κάνει ο Κίτσος που βάζει σε κίνδυνο τη σχέση του με όλη την οικογένεια των Πανθέων;

Πόσο κοντά είναι ο Ισίδωρος στην αποκάλυψη της αλήθειας για το νόθο παιδί;

