Έρχονται τα αερόστατα στα Τρίκαλα

Το Thessaly Greece Hot Air Balloon Festival 2024 είναι ένα πολυδιάστατο υπερθέαμα που θα συναρπάσει επισκέπτες κάθε ηλικίας. Αερόστατα από όλη την Ευρώπη θα γεμίσουν τον ουρανό της Θεσσαλίας με μοναδικά χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το trikalavoice.gr, το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές πτήσεις ανατολή και δύση, εντυπωσιακές παρελάσεις καυστήρων στα Τρίκαλα και με αποκορύφωμα το Night Glow Show το Σάββατο βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, όπου τα αερόστατα θα φωτίσουν τον νυχτερινό ουρανό, σε συνδυασμό με παράλληλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τετάρτη 19:30: Παρέλαση καυστήρων στα Τρίκαλα

Πέμπτη 6:30: Πρωινή Πτήση πάνω από την πόλη των Τρικάλων

Πέμπτη 17:30: Απογευματινή Πτήση στα Μετέωρα

Παρασκευή 6:30: Πρωινή Πτήση στην Καρδίτσα

Παρασκευή 17:00: Απογευματινή Πτήση στο Αθλητικό πάρκο Καρδίτσας με παράλληλες Πτήσεις των Αεροπλάνων απο τις 3 Αερολέσχες Καρδίτσας

Σάββατο 6:30: Πρωινή Πτήση Τρίκαλα

Σάββατο 18:00: Thessaly Greece Hot Air Balloon Festival 2024 (Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων) Είσοδος 10€

Κυριακή 6:30: Πρωινή Πτήση Καλαμπάκα

Κυριακή 18:00: Φιλόνεικος Ζοο Park, Kaρδίτσα – Δωρεάν Είσοδος (Αποχαιρετηστήριο Πάρτυ Με Αερόστατο)

