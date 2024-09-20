Γαλλία: Λίστα Μπαρνιέ με «σφραγίδα» Μακρόν

Δύο εβδομάδες μετά τον διορισμό του, ο νέος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους Γάλλους τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιαστεί «πριν από την Κυριακή» και ύστερα από τους ελέγχους για το «πόθεν έσχες» των νέων μελών από την «Ανώτατη Αρχή για τη Διαφάνεια της Δημόσιας Ζωής» (HATVP ), όπως συνήθως γίνεται πριν από τον διορισμό μελλοντικών υπουργών.



Οι καιροί αποδεικνύονται δύσκολοι για τη δημιουργία κυβέρνησης στη Γαλλία και για τον νέο πρωθυπουργό, με έναν πρόεδρο μάλιστα που επιχειρεί πάντα να επιβάλει την άποψή του παντού.



Χθες βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν αποδέχθηκε τελικά τη λίστα των μελών της κυβέρνησης που του παρουσίασε ο Μισέλ Μπαρνιέ. Την αποδέχθηκε σε γενικές γραμμές, η επίσημη ανακοίνωση με τη «σφραγίδα» Μακρόν αναμένεται πριν από την Κυριακή.

Τρίτη και... τυχερή

Είναι η τρίτη κατά σειρά λίστα, ύστερα από την απόρριψη των δύο προηγούμενων και την απειλή παραίτησης του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τις προεδρικές υποδείξεις, στόχος για την κυβέρνηση ήταν πάνω απ’ όλα η «συνέχεια του κράτους» αλλά και η εξασφάλιση κάποιων ισορροπιών, σε αναλογία με τα εκλογικά αποτελέσματα.



Έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, η κυβέρνηση Μπαρνιέ προβλέπεται να έχει 38 μέλη, με 16 τακτικούς υπουργούς, εκ των οποίων 7 Μακρονιστές, 3 Ρεπουμπλικάνους της Δεξιάς, 3 Κεντρώους και έναν από το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ. Σύσσωμη η Αριστερά απέρριψε κάθε πρόταση συμμετοχής, εκτός από ένα άτομο (εκτός κόμματος), του οποίου το όνομα δεν ανακοινώθηκε ακόμη.



Τελικά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κυβέρνηση με έναν σκληρό πυρήνα καθαρά «Μακρονικό και δεξιόστροφο», πράγμα που κάνει τους Αριστερούς να φωνάζουν αγανακτισμένοι για «προδοσία της ψήφου των Γάλλων», «hold up των Μακρονιστών» και «κυβέρνηση των χαμένων στις εκλογές».

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα από τους Ανυπότακτους

Να σημειωθεί ότι αύριο Σάββατο, 21 του μηνός, οι Ανυπότακτοι του Λαϊκού Μετώπου της Αριστεράς προγραμματίζουν 50 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα (και στο Παρίσι), ύστερα από την πρωτοβουλία τους την περασμένη Τρίτη να υποβάλουν πρόταση «καθαίρεσης» του προέδρου Μακρόν.



Η εν λόγω διαδικασία καθαίρεσης κρίθηκε «αποδεκτή» από το Γραφείο του Κοινοβουλίου, (όπου πλειοψηφούν οι Αριστεροί) και την παρέπεμψε στη Νομική Επιτροπή. Θεωρείται ότι δεν έχει πιθανότητες να περάσει, αντίθετα δύσκολες μέρες με μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους αναμένονται για τον πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ.

