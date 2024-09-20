Συμβόλαιο… ζωής με τους Σίξερς υπέγραψε ο Τζοέλ Εμπίντ. Ο γεννημένος στο Καμερούν (αλλά πολιτογραφημένος Αμερικανός) σέντερ συμφώνησε με την ομάδα της Φιλαδέλφεια για τριετή επέκταση έναντι 193 εκατ. δολάρια, με τον τελευταίο χρόνο (2028/29) να είναι οψιόν δική του.

Το deal αυτό σημαίνει πως για την προσεχή πενταετία ο 30χρονος άσος θα εισπράξει συνολικά 301 εκατ. δολάρια, ποσό που τον κατατάσσει μεταξύ των τριών πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στο ΝΒΑ.

Ο Εμπίντ μετρά ήδη μια δεκαετία στη Φιλαδέλφεια, είναι επτά φορές All Star, δύο φορές πρώτος σκόρερ και το 2023 αναδείχθηκε MVP. Μετρά 27,9 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,7 τάπες σε 493 εμφανίσεις, ενώ τον Αύγουστο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

NEWS: The Philadelphia 76ers and star center Joel Embiid have agreed to a max extension deal, bringing his contract to a new total of five years with a value of $301M, sources tell @ShamsCharania.



The contract is one of the three richest totals in NBA history. pic.twitter.com/TmAxkgxnu0 — The Athletic (@TheAthletic) September 20, 2024

