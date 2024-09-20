Athens Heart Festival 2024: Το Φεστιβάλ Καρδιάς στο Μετρό Συντάγματος

Κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου, κυβερνήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις γιορτάζουν και προωθούν την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς με πολύπλευρες καμπάνιες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε περισσότερες από 100 χώρες.

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), η μεγαλύτερη ιατρική επιστημονική εταιρεία της χώρας, αποτελεί κύριο πομπό εκπαίδευσης της Καρδιολογικής κοινότητας, καθώς και αξιόπιστο φορέα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με την ΕΚΕ, οι γνώσεις για την καρδιαγγειακή υγεία στον πληθυσμό είναι περιορισμένες ή και λανθασμένες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εμφράγματος και της καρδιακής ανεπάρκειας, ποιες είναι οι σωστές μετρήσεις, π.χ.,της Αρτηριακής Υπέρτασης, του Σακχαρώδη Διαβήτη και ευρύτερα ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου Καρδιαγγειακών Νόσων και πώς μπορούν να προφυλαχτούν από αυτές.

Φέτος η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κάνει ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο φεστιβάλ καρδιάς ανοιχτό για τους πολίτες, προκειμένου να αναδείξει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την υγεία της καρδιάς μας.

Το Athens Heart Festival 2024 είναι η μεγάλη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, (ώρες 09.00-16.00) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού «ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2024.

Στο Athens Heart Festival 2024 οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν Θεματικά Stands και να ενημερωθούν για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων, να λάβουν από ιατρούς συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς πρέπει να φροντίζουν την καρδιά τους και -σε όσους είναι απαραίτητο- θα γίνεται αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου καθώς και προληπτικές εξετάσεις (υπέρηχος καρδιάς, καρδιογράφημα κ.ά.). Μέγας Χορηγός του Athens Heart Festival 2014 είναι η Novo Nordisk. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται επίσης με την ευγενική χορηγία των εταιρειών AstraZeneca, ELPEN, GE HealthCare, Menarini Hellas, OMRON και WinMedica. Υποστηρικτές του φεστιβάλ είναι η Γ.Γ. Αθλητισμού, η ΣΤΑΣΥ και το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν Στρογγυλά Τραπέζια με θέμα: «Η Καρδιαγγειακή Υγεία μέσα από την εμπειρία των ασθενών» και «Ασφαλής άθληση και η σημασία της ΚΑΡΠΑ».

Στο πρώτο, ασθενείς -που έχουν αντιμετωπίσει καρδιαγγειακή νόσο- θα περιγράψουν την εμπειρία τους από την ασθένεια και θα αλληλεπιδράσουν με τους γιατρούς τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν πομπό πολύτιμης γνώσης για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νόσων.

Στο δεύτερο πάνελ, γνωστοί αθλητές θα αναδείξουν στους παρευρισκόμενους πολίτες καθώς και σε μαθητές σχολείων, την αξία του αθλητισμού και του υγιούς τρόπου ζωής από μικρή ηλικία.

Παράλληλα στους χώρους του ΜΕΤΡΟ, εκπαιδευτές της ΕΚΕ θα πραγματοποιούν επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε μαθητές σχολείων που θα επισκεφτούν το φεστιβάλ αλλά και σε όσους πολίτες θέλουν να μάθουν βασικές τεχνικές ΚΑΡΠΑ.

«Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και αυτό δυστυχώς θα παραμείνει. Παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό περιλαμβάνουν: αυξημένη αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη και επίπεδα γλυκόζης, κάπνισμα, ανεπαρκής πρόσληψη φρούτων και λαχανικών και παχυσαρκία. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ένα μεγάλο μέρος των πρόωρων θανάτων από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ελέγχονταν οι κύριοι παράγοντες κινδύνου», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας Γιώργος Κοχιαδάκης, σχολιάζοντας τους στόχους της μεγάλης κοινωνικής δράσης που διοργανώνεται.

«Εμείς από την πλευρά μας ως επιστημονική εταιρεία με το Athens Heart Festival ερχόμαστε να αναδείξουμε την αξία της πρόληψης από τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελούν την πρώτη αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στην Ελλάδα και να συμβάλουμε στην ευρύτερη γνώση του απλού πολίτη για τις ασθένειες της καρδιάς από τις οποίες πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.

