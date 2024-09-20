Χρηματιστήριο: Πτώση 0,22%- Στα 210,024 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες υποχώρησαν, μετά την ισχυρή άνοδο της Πέμπτης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,19 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,22%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,42%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,21%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 210,024 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,46 εκατ. ευρώ αφορούν διακίνηση πακέτων, ενώ διακινήθηκαν 49.562.331 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,66%), της Ελλάκτωρ (+1,33%) και της Μυτιληναίος (+1,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,61%), της Εθνικής (-1,62%), της Σαράντης (-1,28%) και της Coca Cola HBC (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 14.691.739 και 9,186.379 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 42,10 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 28,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 49 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τζιρακιάν +3,86% και Optima Bank +2,77%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -5,17% και Foodlink -3,78%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 +0,15%

ALPHA BANK: 1,5950 +0,19%

AEGEAN AIRLINES: 10,7200 +0,19%

VIOHALCO: 5,6200 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2200 -0,35%

ΔΑΑ: 7,5180 -0,95%

ΔΕΗ: 11,7000 +0,69%

COCA COLA HBC: 32,5800 -1,27%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9760 +1,33%

ΕΛΠΕ: 7,0250 +0,29%

ELVALHALCOR: 1,8460 +0, 11%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1800 -1,62%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +2,66%

EUROBANK: 1,9870 -0,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4500 -0,53%

MOTOR OIL: 20,8600 -2,61%

JUMBO: 24,3800 -0,25%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,2000 +1,06%

ΟΛΠ: 27,2500 +0,93%

ΟΠΑΠ: 15,8700 +0,32%

ΟΤΕ: 15,5000 +0,65%

AUTOHELLAS: 11,0000 -1,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8000 -0,52%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 -1,28%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6000 +0,41%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

