Οι αστυνομικές καρτέλες με τα δακτυλικά αποτυπώματα των ράπερ 2Pac και The Notorious B.I.G. πωλούνται μαζί με άλλα αναμνηστικά της hip-hop από τη Moments In Time.

Η καρτέλα σύλληψης του αείμνηστου ράπερ Tupac Shakur με τα δακτυλικά αποτυπώματά του χρονολογείται από τη σύλληψή του για σεξουαλική επίθεση το 1995.

H κάρτα του αείμνητου Biggie είναι του ίδιου έτους, όταν συνελήφθη για ληστεία και επίθεση στην Πενσυλβάνια. Οι κατηγορίες εναντίον του Notorious B.I.G. για ληστεία απορρίφθηκαν λίγο καιρό αργότερα.

Ο Tupac Shakur, ωστόσο, καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Αγιάνα Τζάκσον και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Οι κάρτες είναι υπογεγραμμένες και περιλαμβάνουν τα πραγματικά ονόματα των Tupac (Lesane Parish Crooks) και Biggie (Christopher Wallace) και η τιμή πώλησης έκαστης ανέρχεται σε 225.000 δολάρια.

Το όνομα του Tupac Shakur ήρθε και πάλι στο προσκήνιο με τη σύλληψη και την επερχόμενη δίκη τον Ιούνιο του 2024 του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του, Duane «Keefe D» Davis.

Las huellas dactilares de Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. de sus registros de arresto, ambos con sus nombres de nacimiento en los documentos, están a la venta por 225.000 dólares cada una a través de Moments in Time.https://t.co/9qCxBG5ggv pic.twitter.com/wvmRvG2JpT — Raquel Shakur (@RaquelShakur) November 26, 2023

Η Moments in Time ειδικεύεται στις αγορές και πωλήσεις σπάνιων αυτόγραφων, αναμνηστικών, φωτογραφιών, έργων διάσημων προσοωπικοτήτων και ιστορικών αρχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

