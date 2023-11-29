Ο Μονομάχος: Η τύχη ευνοεί τους πρωτάρηδες μονομάχους; - Δείτε το trailer

Ο Τάσος Ασημάκης ανεβαίνει και πάλι στην αρένα του Μονομάχου για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι: να εξοντώσει τους 23 εναπομείναντες αντιπάλους του, διεκδικώντας όσο το δυνατόν, περισσότερα χρήματα.

Ο απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού συμμετέχει για πρώτη φορά σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων και τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Τόσο, που βρίσκεται ένας εναντίον ενός, κάνοντας μια δυνατή, γνωστική μονομαχία. Μάλιστα, στην κρίσιμη ερώτηση, δίνει την απάντησή του παίρνοντας βοήθεια από τη… φρεγάτα «Ύδρα»!

Μετά από νέα κλήρωση, η Σοφία Χαλικιά από τη θέση 20, κάθεται δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο και καλείται να δώσει τη δική της μάχη για 100.000 ευρώ!

Είναι η πρώτη μέρα που έρχεται στον «Μονομάχο» και μαζί με τη σιγουριά που χαρακτηρίζει τις απαντήσεις της, περιμένει και την εύνοια της τύχης.

