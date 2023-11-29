Charles Melton: Προβλέπουν… Όσκαρ για τον ηθοποιό οι θαυμάστριες του «Riverdale»

Ο Τσαρλς Μέλτον κέρδισε το πρώτο βραβείο υποκριτικής και οι θαυμαστές της σειράς «Riverdale» προβλέπουν ότι θα αποκτήσει και Όσκαρ.

Ο 32χρονος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Ρέτζι Μαντλ στη δημοφιλή σειρά του CW αναδείχθηκε τη Δευτέρα νικητής στην κατηγορία Εξαίρετη Ερμηνεία σε Β’ Ρόλο στην τελετή απονομής των βραβείων Gotham, του Ινστιτούτου Κινηματογράφου και Μέσων Gotham, στη Νέα Υόρκη.

Ο Τσαρλς Μέλτον βραβεύθηκε για τον ρόλο του στη μαύρη κωμωδία του Τοντ Χέινς «May December».

Riverdale fans predict Oscar for Charles Melton after first win of awards season https://t.co/WtOC2fHGRQ — Independent Film (@TheIndyFilm) November 28, 2023

Η ερμηνεία του ως αφελής Τζο ξεχώρισε από εκείνες των Ράιαν Γκόσλινγκ στην ταινία «Barbie», της Κλερ Φόι στο φιλμ «All of Us Strangers» και της Ρέιτσελ ΜακΆνταμς στο «Are You There God? It’s Me, Margaret».

Εμφανώς έκπληκτος από τη νίκη του, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο με επιφωνήματα έκπληξης και ευχαρίστησε τις συμπρωταγωνίστριές του Νάταλι Πόρτμαν και Τζούλιαν Μουρ, τις οποίες χαρακτήρισε «μύθους» και τον σκηνοθέτη της ταινίας.

Μετά την είδηση της νίκης του, αρκετοί θαυμαστές και θαυμάστριες έστειλαν τα συγχαρητήριά τους με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάλεσαν τον Μέλτον να κερδίσει Όσκαρ. «Όλοι βρίσκονται πίσω από την καμπάνια για Όσκαρ στον Τσαρλς Μέλτον» αναφέρει θαυμάστρια σε μήνυμα στο X.

everyone getting behind the charles melton oscar campaign pic.twitter.com/bvfteHZ0sO — e (@ninasayerss) November 28, 2023

«Ο Τσαρλς Μέλτον είναι τόσο γοητευτικός και τα λόγια του για το πόσο του άρεσε η εμπειρία της συμμετοχής στο May December ήταν τόσο θερμά. Θα στηρίξω την καμπάνια για να ανέβει στη σκηνή των Όσκαρ τον Μάρτιο» γράφει άλλη θαυμάστρια.

Πέρσι το φιλμ «Everything Everywhere All At Once» που κέρδισε στα Gotham Awards στην Κατηγορία Καλύτερης Ταινίας κέρδισε και το Όσκαρ.

