Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Μονομαχία ψαριών και το πρώτο μπράβο του Έκτορα - Δείτε το trailer

Μαγειρική και θέαμα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με τον Μάρκο, τον Έκτορα και τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ο καθένας από το πόστο του, και όχι μόνο!

Δείτε το trailer:

Η Έλλη και η Κατερίνα συνεχίζουν το σερί των νικών τους, βγάζοντας knock out έναν - έναν τους αντιπάλους τους και έχοντας κερδίσει 4.000 ευρώ. Για πέμπτη φορά μπαίνουν στην κουζίνα, έτοιμες για όλα. Η Κατερίνα παίρνει και πάλι θέση πίσω από τον πάγκο και με τη βοήθεια της Έλλης φτιάχνει «γλώσσα τηγανητή με πατατοσαλάτα». Κάποιες «κακές γλώσσες» όμως την αποσυντονίζουν και το αλάτι πέφτει πολύ… Θα συνεχίσουν να είναι οι “βασίλισσες” της κουζίνας ή θα τις εκθρονίσουν οι αντίπαλοί τους;

Απέναντί τους, δύο αδελφές από την Κρήτη, η Μαρία και η Χριστίνα. Η σχέση μεταξύ τους είναι άριστη αλλά η Χριστίνα είναι στα μαχαίρια.. με την κουζίνα. Η Μαρία, από την άλλη, ξέρει τόσο από μαγειρική όπως επίσης και τα κατατόπια της εκπομπής αφού ο άντρας της Γιώργος, είχε βρεθεί στην ίδια θέση με 4 συνεχόμενες νίκες. Θα καταφέρει η συνταγή της Μαρίας «σολομός με ταλιατέλες λαχανικών» να κερδίσει ή θα πουν μια μαντινάδα φεύγοντας ηττημένες;

Ο Έκτορας για πρώτη φορά στην εκπομπή λέει «μπράβο» και στις δύο ομάδες για τα πιάτα που ετοίμασαν. Πρέπει όμως να αποφασίσει ποιο θα νικήσει από τη μονομαχία ψαριών. Η γλώσσα ή ο σολομός;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.