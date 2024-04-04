Ταινίες κλασικές, αλλά και σύγχρονες, αγαπημένες και σπάνιες. Ταινίες που αποκαλύπτουν τη σχέση της Αθήνας με τον κινηματογράφο, ανοίγουν διάλογο μεταξύ κατοίκων και θεατών και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις της ίδιας πόλης, μέσα από διαφορετικά βλέμματα και βιώματα, θα προβληθούν στο πλαίσιο της δράσης «LANDMARKS II - Το σινεμά στο κέντρο / Η Αθήνα στο σινεμά» που παρουσιάζει η Ένωση Σκηνοθετών - Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ).

Μετά την διοργάνωση του κινούμενου θερινού κινηματογράφου- road trip «LANDMARKS» τον περασμένο Σεπτέμβριο, με προβολές σημαντικών ελληνικών ταινιών στις περιοχές όπου γεννήθηκαν, η ΕΣΠΕΚ επιστρέφει στην Αθήνα για να αναδείξει τη σχέση της πόλης με το σινεμά, φιλοξενώντας τις δράσεις της στους ιστορικούς κινηματογράφους του κέντρου της.

Θέλοντας να τονίσει αυτή την αμφίρροπη σχέση Αθήνας - σινεμά - κέντρου, επιλέγει τα τέσσερα ιστορικά σινεμά Έλλη, 'Αστυ, 'Αστορ και Cinobo Όπερα για να στεγάσουν τις επόμενες Δευτέρες του Απριλίου (8/4, 15/4, 22/4 και 29/4) προβολές μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους ταινιών, συζητήσεις, installation και party.

Οι προβολές χωρίζονται θεματικά, και περιλαμβάνουν ταινίες που έχουν ταυτιστεί με το κέντρο της πόλης, έχουν επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε την Αθήνα και έχουν αφήσει το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Από τη μία η εγκληματική Αθήνα, εκείνη που έχει στιγματιστεί από μια βαριά ιστορία, από την άλλη η λαβυρινθώδης πόλη μέσα στην οποία χάνεσαι, η queer Αθήνα αλλά και αυτή η Αθήνα που δεν βλέπεις, η αθέατη πλευρά των απόκληρων της πόλης.

1. Αληθινά Εγκλήματα στην Αθήνα

Δευτέρα 8/4 ΕΛΛΗ

-Ιωάννης ο Βίαιος, Τώνια Μαρκετάκη, 1973, 180' | 18:00

Προλογίζει η ηθοποιός Michele Valley.

Σε έναν απόμερο δρόμο μια νύχτα δολοφονείται η νεαρή Ελένη Χαλικιά από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος τρέπεται σε φυγή. Το περιστατικό μονοπωλεί το ενδιαφέρον των εφημερίδων και της κοινής γνώμης. Λίγο αργότερα ένας άσχετος με το στενό κύκλο της γυναίκας άντρας, ο 20άρης Ιωάννης Ζάχος ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε, ως αποτέλεσμα των βαριών ψυχολογικών προβλημάτων του.

- 'Αγγελος, Γιώργος Κατακουζηνός, 1982, 126' | 21:20

Προλογίζει ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Παναγιώτης Ευαγγελίδης και ο συγγραφέας Χρήστος Ρούσσος.

Ένας νεαρός άνδρας, ο 'Αγγελος ερωτεύεται ένα σκληρό αρσενικό, τον Μιχάλη που δεν ανέχεται να έχει σχέση με κάποιον του ίδιου φύλου. Έτσι μεταμφιέζει τον 'Αγγελο σε γυναίκα. Ο 'Αγγελος επαναστατεί και τελικά οδηγείται στο έγκλημα.

Ακολουθεί συζήτηση με Παναγιώτη Ευαγγελίδη και Χρήστο Ρούσσο | 23:30

2. Αθήνα Πόλη Λαβύρινθος

Δευτέρα 15/4 ΑΣΤΥ

-'Αρπα Colla, Νίκος Περάκης, 1982, 98' | 18:00

Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας Νίκος Περάκης

Δυο κινηματογραφιστές με προοδευτικές ιδέες προσπαθούν να εμπνευστούν από τη γύρω πραγματικότητα για να φτιάξουν μια ταινία σε αυτή τη σάτιρα του ελληνικού κινηματογράφου.

-Ρεπό, Βασίλης Βαφέας, 1982, 75' | 20:10

Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας Βασίλης Βαφέας

Στην Αθήνα το 1982 ο Δρακάκος (Πέτρος Ζαρκάδης) έχει ρεπό από την δουλειά του, και επιλέγει να κάνει ορισμένες δουλειές. Μία μία, τον οδηγούν βαθύτερα σε καταστάσεις καθημερινής τρέλας.

- Ένας Ερωδιός για τη Γερμανία, Σταύρος Τορνές, 1988, 90' | 22:00

Προλογίζουν οι ηθοποιοί της ταινίας Μύρνα Τσάπα και Μάριος Καραμάνης

Οι κεντρικοί ήρωες είναι: ο εκδότης Λουκάς, που τυπώνει μόνο ποιητικές συλλογές και, καθώς δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, πουλά και βαλσαμωμένα πουλιά. Κοντά του ο βοηθός του Μάριος και η Νίνα, με την οποία είναι ερωτευμένος ο Μάριος. Γύρω από τους πρωταγωνιστές κι άλλα πρόσωπα που πολλές φορές παίζουν διπλούς ρόλους, μπλέκοντας το όνειρο και τη φαντασία με την πραγματικότητα.

3. Αθέατη Αθήνα

Δευτέρα 22/4 CINOBO ΟΠΕΡΑ

-Μαγική Πόλις, Νίκος Κούνδουρος, 1954, 76' | 18:00

Προλογίζουν οι επίκουρες καθηγήτριες κινηματογράφου στο ΕΚΠΑ, Αφροδίτη Νικολαΐδου και 'Αννα Πούπου.

Ένας φορτηγατζής σε μια λαϊκή φτωχογειτονιά της Αθήνας, που βρίσκεται μπλεγμένος σε μια παράνομη δοσοληψία με ένα απατεώνα, προσπαθεί να ξεφύγει από τα πλοκάμια του υπόκοσμου και να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του.

-Οι Απέναντι, Γιώργος Πανουσόπουλος,1981, 106' | 20:00

Προλογίζει η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μπέττυ Λιβανού.

Ενας εικοσάχρονος νέος που γλίτωσε το στρατιωτικό εξαιτίας ελαφράς σχιζοφρένειας και κυκλοφορεί μόνο το βράδυ ανάμεσα στους καμικάζι μηχανάκηδες, εντοπίζει, με το τηλεσκόπιό του, μια τριανταπεντάχρονη γυναίκα που ζει απέναντι από την πολυκατοικία του.

-Delivery, Νίκος Παναγιωτόπουλος, 2004, 100' | 22:30

Προλογίζουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Θάνος Σαμαράς & Αλεξία Καλτσίκη.

Ένας νεαρός διανομέας πίτσας, που πέφτει από το πουθενά και στο τέλος πετάει για το πουθενά, διασχίζει την παραγκωνισμένη πραγματικότητα της Αθήνας και γίνεται μάρτυρας των εξομολογήσεων αυτού του (αυτό)εξόριστου κόσμου.

4. Queer Αθήνα

Μεγάλη Δευτέρα 29/4 ΑΣΤΟΡ

-Μετέωρο και Σκιά, Τάκης Σπετσιώτης, 1985, 101' | 18:00

Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τάκης Σπετσιώτης

Η ζωή του αυτόχειρα ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ομοφυλόφιλος, ναρκομανής και κομμουνιστής, αποτελούσε σκάνδαλο για τη συντηρητική αθηναϊκή κοινωνία του καιρού του και για την κοινωνική τάξη από την οποία προερχόταν.

-Queer Μικρού Μήκους | 20:10

Προλογίζει ο καθηγητής Ιστορίας του Ελληνικού Κινηματογράφου, Κωνσταντίνος Κυριακός.

-Αθήνα, Επιστροφή στην Ακρόπολη, Θόδωρος Αγγελόπουλος, 1983, (μεσαίου μήκους 43')

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ύστερα από την κινηματογραφική του περιπλάνηση στην επαρχία, επέστρεψε στη γενέθλια πόλη του και στο ντοκιμαντέρ, με τη μορφή ποιητικού ημερολογίου.

-Poste Restante - Ομόνοια, Χάρης Παπαδόπουλος, 1982, (μικρού μήκους 14')

Ένα μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας για τη νυχτερινή ζωή στην πλατεία Ομονοίας και τις γύρω περιοχές.

-Μια Θέση στον Ήλιο, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, 1995, (μεσαίου μήκους 45')

Αθήνα. Στα απόνερα της κατάρρευσης του κομμουνιστικού μπλοκ, άλλο ένα τρένο καταφθάνει γεμάτο οικονομικούς μετανάστες. Ανάμεσα στους απελπισμένους και φτωχούς είναι κι ο Παναγιώτης, 18 χρονών, ένα φιλόδοξο παιδί απ' την Αλβανία. Στους κατάφωτους νυχτερινούς δρομους, ο Ηλίας, όμορφος και μοναχικός, ψωνίζεται, γυρεύοντας κάποιον που θα τον αποσπάσει από την κενή του ζωή.

-Από την άκρη της πόλης, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, 1998, 94' | 22:20

Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας Κωνσταντίνος Γιάνναρης.

Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών Ρωσοπόντιων που ζουν στην "άκρη της πόλης" και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας.

-Party | 00:00

Οι προβολές πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

