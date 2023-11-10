Αυτό το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, το Happy Traveller ξεκινά ένα μαγευτικό ταξίδι στην εντυπωσιακή Καππαδοκία, έναν προορισμό που υπήρχε στη λίστα του Ευτύχη και της Ηλέκτρας εδώ και μια δεκαετία.

Πρώτος προορισμός η Καισάρεια, όπου οι ταξιδιώτες εξερευνούν το κέντρο της πόλης με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα – το ιστορικό κάστρο, το αρχαιολογικό μουσείο και τη 2η μεγαλύτερη αγορά της χώρας.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν προς την καρδιά της Καππαδοκίας. Βλέπουν την κοιλάδα της φαντασίας με τους παγκοσμίου φήμης βραχώδεις σχηματισμούς που αποτελούν το σήμα κατατεθέν αυτής της περιοχής του πλανήτη, το κάστρο Ουτσχισάρ, λαξεμένο μέσα σε βράχο, και την κοιλάδα των περιστεριών. Τέλος, πηγαίνουν την εμβληματική βόλτα με τα αερόστατα που μαγεύει τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Οι εντυπωσιακές τοποθεσίες, οι ιδιαίτερες δραστηριότητες, το νόστιμο φαγητό και ο φιλόξενος κόσμος κάνουν την Καππαδοκία έναν ξεχωριστό ταξιδιωτικό προορισμό που προσελκύει εκατομμύρια επισκεπτών όλο τον χρόνο.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

