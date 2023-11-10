Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής και η… «συνήθης ύποπτη» παρέα του προσφέρουν απλόχερα γέλιο στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ με αγαπημένες, θεατρικές παραστάσεις. Αυτήν την Παρασκευή χαρίζουν, «Αγάπη μόνο».

Σ’ έναν κόσμο που όλα καταρρέουν, τα οικονομικά αποθέματα έχουν εξαντληθεί, οι ηθικές αξίες περνάνε τεράστια κρίση και η αλληλεγγύη είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, ο Μάρκος Σεφερλής χωρίς καθόλου «αυταπάτες», προτείνει να δώσουμε ο ένας στον άλλον, αυτό που μας έχει απομείνει! «Αγάπη μόνο!»!

Η παράσταση που ετοίμασε ο Μάρκος και η… παρέα του, υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό με αυτοκίνητα κι αεροπλάνα, σε εξωτικές παραλίες, κλαμπ, κομμωτήρια, πανηγύρια, ρινγκ του μποξ, επαρχιακούς δρόμους έως και την κορυφή του Ολύμπου, χαρίζοντας γέλιο και… «Αγάπη μόνο»!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Αντώνης Βλάσσης, Χρύσα Δημοπούλου, Αριάνα Ιωάννου

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

