Οι θαυμαστές της ταινίας «The Joker» αποθέωσαν τον Joaquin Phoenix, ως «τον καλύτερο ηθοποιό που έζησε ποτέ», καθώς δημοσιεύτηκε video με δοκιμαστικό υλικό από την πρώτη ταινία.

Η πολυβραβευμένη ταινία «Joker» κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου 2019, με τον σκηνοθέτη Todd Phillips να περιμένει με μεγάλη προσμονή τη συνέχεια, «Joker: Folie à Deux», που θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Στα πλάνα, ο 49χρονος ηθοποιός, ο οποίος απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα Όσκαρ, φαινόταν σε μια δοκιμή μακιγιάζ. Οι θαυμαστές έχουν υποκλιθεί στην «απολύτως πιστευτή» και «τρομακτική» ερμηνεία του, χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας.

Τον Νοέμβριο, ο σκηνοθέτης… «προκάλεσε» τους θαυμαστές του με ένα ακόμη στιγμιότυπο από την πολυαναμενόμενη ταινία. Ο 52χρονος σκηνοθέτης «ανέβασε» στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του ηθοποιού, Joaquin Phoenix.

Τα γυρίσματα του σίκουελ -που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Τρέλα για Δύο- ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022 και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Νέας Υόρκης με τις τελευταίες λήψεις να γίνονται στα διάσημα σκαλιά του Μπρονξ.

Το «Τζόκερ» κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office και να χαρίσει στον Χοακίν Φίνιξ το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Οι «New York Times» το 2020 τον χαρακτήρισαν έως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του 21ου αιώνα.

