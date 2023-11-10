Ο Μονομάχος: Μονομάχοι με στόχους - Δείτε το trailer

Το τελευταίο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας τα έχει όλα: γνώσεις, χιούμορ και μεγάλες ανατροπές για τους υποψήφιους Μονομάχους που διεκδικούν έως 100.000 ευρώ.

Δείτε το trailer:

Σήμερα, η Μυρτώ Βαξεβάνη συνεχίζει πιο δυναμικά από το προηγούμενο παιχνίδι και δηλώνει απόλυτα προετοιμασμένη. Όπως εξηγεί στον Χρήστο Φερεντίνο και τους αντιπάλους της, περπατά ασταμάτητα και με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται και συγκεντρώνεται καλύτερα. Η δασκάλα από τη Νίκαια, έρχεται αντιμέτωπη με τους 42 ενεργούς αντιπάλους της και έχοντας τρία «όπλα» - βοήθειες στη φαρέτρα της, διεκδικεί όσο περισσότερα χρήματα γίνεται για να κάνει ένα... χαλαρωτικό beautι!

Νέος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Μανώλης Φωλλίδης από τη θέση 37 και όπως υποστηρίζει, το μεγαλύτερο του κατόρθωμα είναι το ότι βρέθηκε στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ο φαρμακοποιός θέλει να ενισχύσει την οικογένεια του με τα πιθανά κέρδη ενώ κάποια στιγμή χρησιμοποιεί τη bonus βοήθεια. Μόνο που εμπιστεύεται τους αντιπάλους του και η αγωνία κορυφώνεται!

Ο Δήμος Μπινετζής που κάθεται στη θέση 34, είναι ακόμα ένας τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου.

Ο ίδιος έχει φτάσει πολλές φορές στους φιναλίστ και διαθέτει καλή μνήμη και γνώση. Θα καταφέρει να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους του και να εκπληρώσει τον στόχο του που είναι να αγοράσει το δικό του σπίτι;

Πηγή: skai.gr

