«The New Look»: Με… άρωμα Christian Dior και Coco Chanel το trailer της σειράς

Το Apple TV+ παρουσίασε το τρέιλερ για το «The New Look», μια νέα ιστορική δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Μπεν Μέντελσον στον ρόλο του κορυφαίου σχεδιαστή Κριστιάν Ντιόρ και τη Ζιλιέτ Μπινός ως Κοκό Σανέλ.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η σειρά του Τοντ Κέσλερ, ακολουθεί την πρώιμη καριέρα του Ντιόρ στο κατεχόμενο από τους Ναζί Παρίσι, εξερευνώντας πώς μαζί με αρκετούς άλλους Γάλλους σχεδιαστές λάνσαρε τη σύγχρονη μόδα μέσα στη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. «Η σειρά ακολουθεί τις εκπληκτικές ιστορίες των συναδέλφων και των αντιπάλων του σχεδιαστή, από τη Chanel και τον Pierre Balmain μέχρι τον Cristóbal Balenciaga και άλλους, και παρέχει μια εκπληκτική ματιά στο ατελιέ, τα σχέδια και τα ρούχα που δημιούργησε ο Ντιόρ στον διάσημο οίκο».

Πρωταγωνιστούν επίσης η Μέισι Γουίλιαμς ως Κατρίν Ντιόρ, ο Τζον Μάλκοβιτς ως Λουσιέν Λελόνγκ και η Γκλεν Κλόουζ ως Κάρμελ Σνόου καθώς και οι Έμιλι Μόρτιμερ και Κλάις Μπάνγκ.

Ο βραβευμένος με Grammy, Τζακ Άντονοφ, επιμελήθηκε μουσικά τη σειρά, με διασκευές τραγουδιών από τις αρχές του 20ου αιώνα με τις φωνές των Bleachers, Φλόρενς Γουέλς, Λάνα Ντελ Ρέι και Νικ Κέιβ, μεταξύ άλλων.

Στη φιλόδοξη παραγωγή των Apple Studios και DB-AK Productions ο Κέσλερ υπογράφει εκτός της σκηνοθεσίας, το σενάριο και μέρος της παραγωγής.

Τα τρία πρώτα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η σειρά θα ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

