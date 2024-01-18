Survivor 2024: Τους «ξεπάστρεψε» ο Σκωτσέζος - Ο Παύλος αποχωρεί

Η δεύτερη δοκιμασία αποχώρησης επεφύλασσε μια τεράστια ανατροπή.

Οι 4 μονομάχοι ήταν ο Παύλος Παπαδόπουλος, ο Αλέξης Παππάς, ο Rob James και ο Νίκος Γκάνος.

Πριν από την κρίσιμη στιγμή της μονομαχίας, όλα τα προγνωστικά έδειχναν ότι ο παίκτης που θα αποχωρούσε θα ήταν ο Rob.

Για τον λόγο αυτό η ομάδα των Διασήμων, παρά τις 3 υποψηφιότητες αντιμετώπιζε χαλαρά την συνθήκη της μονομαχίας.

Πράγματι και ο ίδιος ο Rob, ετοίμαζε τα δωράκια που θα έφερνε στην Ελλάδα για την γυναίκα και την πεθερά του.

Όλα αυτά όμως πριν την μονομαχία, καθώς την ώρα του αγώνα από τα πρώτα κιόλας run φάνηκε ότι ο Αλέξης και Rob είχαν σαφέστερο πλεονέκτημα έναντι των κοντίτερων αντιπάλων τους. Με συνοπτικές διαδικασίες ο Σκωτσέζος τελείωσε τη μάχη με τον Νίκο Γκάνο και εξασφάλισε την παραμονή του στο παιχνίδι.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια πάλεψε με τον Παύλο Παπαδόπουλο που προηγουμένως ηττήθηκε από τον Αλέξη. Στην μεταξύ τους μονομαχία ο Παύλος δεν μπόρεσε να φέρει καμία νίκη, και ήταν αυτός που αποχώρησε.

