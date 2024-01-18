Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Οι μαγειρικές ικανότητες των παικτών φτάνουν στο peak - Δείτε το trailer

Οι παίκτες στο σημερινό επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» φτάνουν στο peak, όχι μόνο της διάθεσης… αλλά και της ικανότητας στην κουζίνα! Ο Στέφανος και η μητέρα του Δέσποινα μπαίνουν για τέταρτη φορά στην κουζίνα, αντιμετωπίζοντας δύο καλούς φίλους, τον Νίκο και τον Γιάννη.

Δείτε το trailer:

Ο Στέφανος και η Δέσποινα κατάφεραν να αποδείξουν για τρεις συνεχόμενες φορές πως το δικό τους πιάτο είναι καλύτερο από των αντιπάλων. Σήμερα, είναι πιο έτοιμοι από ποτέ να πάρουν θέση ξανά στην κουζίνα και να μαγειρέψουν. Για άλλη μία φορά, ο Στέφανος φέρνει τη μητέρα του στα όριά της, αφού δεν ακολουθεί τις οδηγίες της για να ετοιμάσει «burger με coleslaw». Θα καταφέρει να στήσει πιάτο ή η προσπάθειά του θα καταλήξει σε ναυάγιο;

Απέναντί τους, ο Νίκος και ο Γιάννης, ένα ζευγάρι φίλων που μπαίνουν στην κουζίνα και προκαλούν πανικό με το ταπεραμέντο τους και τη θετική τους διάθεση.

Ο Νίκος μπαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει «πατάτα μέλι με μοσχαρίσια μπριζόλα» με την καθοδήγηση του Γιάννη. Στην κουζίνα όμως, επικρατεί χάος με τον Μάρκο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει. Θα καταφέρουν άραγε μέσα σε αυτό τον πανικό να μαγειρέψουν; Οι δύο φίλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και… ρίχνουν ένα χορευτικό, με τη συνοδεία του Μάρκου φυσικά.

Ικανοποιημένος είναι και ο Έκτορας από τα δύο πιάτα, δηλώνοντας ότι σήμερα οι παίκτες έχουν αγγίξει την κορυφή! Μόνο ένα ζευγάρι όμως θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ!

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.