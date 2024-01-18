Τρεις Ψηλές Γυναίκες: Η νέα παράσταση του Robert Wilson στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί το έργο «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» του Edward Albee, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με πρωταγωνίστριες τρεις εξέχουσες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της.

Παραστάσεις: Από 24 Νοεμβρίου 2023. Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00 . Σάββατο στις 18:00 & 21:00. Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης», Ηρώων Πολυτεχνείου 32 – Τηλ: 2104143310

Homage To Wayne: Petros Klampanis Trio στο Half Note Jazz Club

Μετά το εκπληκτικό sold-out «Homage to Miles», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ο διακεκριμένος και παγκοσμίως γνωστός μπασίστας, συνθέτης και παραγωγός Πέτρος Κλαμπάνης επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά με το αγαπημένο διεθνές τρίο του. Μαζί του θα βρίσκονται ο εξαιρετικός πιανίστας Kristjan Randalu (ECM Artist) και ο εκρηκτικός ντράμερ Ziv Ravitz. Αυτή τη φορά, το τρίο θα παρουσιάσει ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στον μυθικό Wayne Shorter, έναν από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz.

Πέμπτη 18/1, 21:30

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0921 3310

Ένα φως που δεν ξεχνάς: Τα μυστηριακά τοπία της Κατερίνας Σεραφετινίδου στην Γκαλερί Σκουφά

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Σεραφετινίδου με τίτλο «Ένα φως που δεν ξεχνάς», η οποία θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 και θα διαρκέσει έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερα από 30 έργα μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ακρυλικά σε μουσαμά και μεικτής τεχνικής, της περιόδου 2008-2023, αποκαλύπτουν τις μυστηριακές τοπιογραφικές προσεγγίσεις της Σεραφετινίδου.

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Ιανουρίου 2024, 19:00-21:30.

Ωράριο: Δευτέρα/Τετάρτη: 10:00 – 16:00. Τρίτη/Πέμπτη: 10:00 – 21:00. Παρασκευή: 10:00 – 20:00. Σάββατο: 10:30–16:00

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Αθήνα. Τηλ: +30 210 3643025. Ε: info@skoufagallery.gr | https://skoufagallery.gr

