Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Έξυπνες επιλογές για νόστιμα πιάτα - Δείτε το trailer

Το χειροποίητο φύλλο έκανε τη διαφορά στο προηγούμενο επεισόδιο και η Σοφία με τη μητέρα της Μένη, βγήκαν νικήτριες.

Δείτε το trailer:

Ο Μάρκος Σεφερλής τις υποδέχεται για δεύτερη μέρα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και μας συστήνει δύο νέες παίκτριες, την Έλλη και την Κατερίνα.

Η Μένη και η Σοφία σήμερα είναι πιο έτοιμες από ποτέ να πάρουν θέση ξανά στην κουζίνα και να μαγειρέψουν μια αγαπημένη ελληνική νοστιμιά... «πιτόγυρο». Μία έξυπνη και πρωτότυπη επιλογή με σκοπό να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα Μποτρίνι. Άραγε θα τα καταφέρουν ή ο Έκτορας με τον Μάρκο θα παραγγείλουν τελικά απ’ έξω;

Απέναντί τους εισβάλλουν στο πλατό, προκαλώντας πανικό, δυο παιδικές φίλες, η Έλλη και η Κατερίνα. Η Έλλη είναι γυμνάστρια και τραγουδίστρια και η Κατερίνα νηπιαγωγός και η φιλία τους μετράει πάνω από 30 χρόνια. Η Κατερίνα παίρνει θέση στην κουζίνα και με την καθοδήγηση της Έλλης, θα προσπαθήσει να μαγειρέψει «μπολονέζ». Η έλλειψη βασικών υλικών για τη συνταγή και μία μικρή αστοχία θα τις φέρει σε δύσκολη θέση. Άραγε θα κερδίσουν και θα πουν κι ένα τραγούδι ή θα μείνουν μόνο στα τραγούδια;

Ο Έκτορας θεωρεί την προσπάθεια των κοριτσιών πολύ καλή αλλά μόνο μία ομάδα θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ. Πιτόγυρο ή μπολονέζ;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.