Ο Μονομάχος: Διεκδικεί 100.000 ευρώ για να αγοράσει μία... Ferrari - Δείτε το trailer

Μετά την ήττα του Θανάση Ζαφειρόπουλου το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με την κλήρωση ανάμεσα στους 7 αντιπάλους που επιβίωσαν από τη γνωστική μονομαχία μαζί του...

Δείτε το trailer:

Ο Χόρχε Γιώργος Πανηγύρης που κάθεται στη θέση 54 και είναι από τις πιο γνώριμες φιγούρες του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του ΣΚΑΪ, αναδεικνύεται ο νέος Μονομάχος.

Ο Χόρχε φορά ειδικά γυαλιά οράσεως αλλά ο Χρήστος Φερεντίνος του ζητά να τα βγάζει για να βλέπει τα μάτια του, κάθε φορά που ανοίγει τα... φύλλα του.

Ο Χόρχε Γιώργος Πανηγύρης δηλώνει γυρολόγος, έχει δουλέψει ως τραυματιοφορέας, τώρα είναι μεσίτης και θέλει να κερδίσει για να αγοράσει μια ακριβή Ferrari αξίας 100.000 ευρώ! Άρα, όπως σχολιάζει μεταξύ αστείου και σοβαρού με τον παρουσιαστή, έχει πάει στο σωστό παιχνίδι.

Πηγή: skai.gr

