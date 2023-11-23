Λογαριασμός
Eminem: «Προσγειώνεται» σύντομα στο Fortnite

Πριν από την εμφάνιση του Eminem, οι παίκτες θα μπορούν να αγοράσουν τρία νέα skins που είναι εμπνευσμένα από τον ράπερ

Ο Eminem

Ο Eminem θα ανέβει στη σκηνή του Fortnite κατά τη διάρκεια του «The Big Bang Event» στο φινάλε της σεζόν 4, επιβεβαίωσε η Epic Games.

Η γιορτή, που ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου, στις 21.00 ώρα Ελλάδας θα επιτρέψει στους χρήστες να «βλέπουν τον Eminem… ως Eminem», σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών‎.

Πριν από την εμφάνιση του Eminem, οι παίκτες θα μπορούν να αγοράσουν τρία νέα skins που είναι εμπνευσμένα από τον ράπερ, τα «Rap Boy», «Slim Shady» και «Marshall Never More».

Ο Αμερικανός ράπερ σε ανάρτησή του στο X δημοσίευσε το δικό του λογότυπο και το λογότυπο του Fortnite και ο στίχος του από το «Tone Deaf» «παίζω Fortnite με τη γιαγιά σου» ακούγεται στο παρασκήνιο.

Οι θαυμαστές του πιστεύουν ότι η συμμετοχή του Eminem θα μπορούσε να είναι παρόμοια με το «Astronomical» event του Travis Scott το 2020, το οποίο παρουσίαζε μια εικονική παράσταση του καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

