Eminem: «Προσγειώνεται» σύντομα στο Fortnite

Ο Eminem θα ανέβει στη σκηνή του Fortnite κατά τη διάρκεια του «The Big Bang Event» στο φινάλε της σεζόν 4, επιβεβαίωσε η Epic Games.

Η γιορτή, που ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου, στις 21.00 ώρα Ελλάδας θα επιτρέψει στους χρήστες να «βλέπουν τον Eminem… ως Eminem», σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών‎.

🛰 calling all grandmas 12.2 pic.twitter.com/5WhalpnOEW — Marshall Mathers (@Eminem) November 21, 2023

Πριν από την εμφάνιση του Eminem, οι παίκτες θα μπορούν να αγοράσουν τρία νέα skins που είναι εμπνευσμένα από τον ράπερ, τα «Rap Boy», «Slim Shady» και «Marshall Never More».

Ο Αμερικανός ράπερ σε ανάρτησή του στο X δημοσίευσε το δικό του λογότυπο και το λογότυπο του Fortnite και ο στίχος του από το «Tone Deaf» «παίζω Fortnite με τη γιαγιά σου» ακούγεται στο παρασκήνιο.

Οι θαυμαστές του πιστεύουν ότι η συμμετοχή του Eminem θα μπορούσε να είναι παρόμοια με το «Astronomical» event του Travis Scott το 2020, το οποίο παρουσίαζε μια εικονική παράσταση του καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

